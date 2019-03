Addio a Michel Jeanneret | studioso del Rinascimento italiano

Michelle Hunziker spiega i motivi dell'Addio ad Adrian : "Nessuno sapeva cosa fare. Lo aspettavamo ore in studio" : Michelle Hunziker rompe il silenzio e in un'intervista Corriere delle Sera racconta i motivi della sua rinuncia a partecipare allo show di Adriano Celentano. La showgirl, infatti, avrebbe dovuto prendere parte ad "Adrian", ma ha deciso di abbandonare il progetto in corso d'opera:Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Io ci avevo creduto tanto in quel progetto. Mi dispiace anche tanto per Mediaset, per ...

Lea Michele ha festeggiato l’Addio al nubilato e c’era anche l’amica Emma Roberts : Il matrimonio con Zandy Reich si avvicina The post Lea Michele ha festeggiato l’addio al nubilato e c’era anche l’amica Emma Roberts appeared first on News Mtv Italia.

Addio a Michel Legrand - tre volte premio Oscar per le sue colonne sonore : Il compositore, pianista e direttore d’orchestra è stato autore delle musiche di oltre 150 film ed è stato premiato...

Addio a Pina Ragionieri - studiosa di Michelangelo e a lungo presidente di Casa Buonarroti : Schmidt , direttore degli Uffizi: 'la scomparsa di Pina Ragionieri lascia un grande vuoto nel mondo della cultura italiana e internazionale. Le Gallerie degli Uffizi esprimono il loro profondo ...