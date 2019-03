A Milano e Torino il record di morti premature per inquinamento dell' aria

8 marzo - le manifestazioni di Milano e Torino. FOTO : 8 marzo, le manifestazioni di Milano e Torino. FOTO Donne e uomini scendono in piazza in diverse città italiane per mantenere alta l’attenzione sui diritti delle donne e l’uguaglianza di genere. Le manifestazioni coincidono con lo sciopero di diversi settori lavorativi, in una giornata di mobilitazione ...

Sciopero mezzi pubblici 8 marzo : previsti disagi in varie città come Roma - Milano e Torino : disagi in arrivo venerdì 8 marzo per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici. Per il giorno della festa della donna, infatti, è stata indetta una protesta femminista globale che farà sentire i suoi effetti soprattutto nel settore dei trasporti. Lo Sciopero, che non interesserà solo il trasporto pubblico locale, ma coinvolgerà anche diversi treni a percorrenza nazionale e regionale, ed avrà luogo in diverse città italiane. Attenzione dunque ai ...

Salone del Libro di Torino 2019 - presentata la prima edizione dopo la “guerra” con Milano : Lingua spagnola, omaggi a Primo Levi, Sciascia e alle Marche di Leopardi. È stata presentata la prima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la prima dopo aver abbattuto la concorrenza di Milano. Rientrati i grandi editori, lo spazio per gli espositori aumenta a oltre 13mila metri quadrati.Continua a leggere

Ex-Otago in tour : le date di Torino e Milano sono sold out! : Yessa! The post Ex-Otago in tour: le date di Torino e Milano sono sold out! appeared first on News Mtv Italia.

Serie A Basket : Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium (110-91). Il racconto dal forum : Serie A Basket: Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium (110-91). Il racconto dal forum Riprende la Serie A dopo due settimane di lungo stop. Le emozioni della pallacanestro ci portano al Mediolanum forum in quel di Assago, dove l’Olimpia Milano si è imposta sui rivali torinesi. Netta la superiorità della squadra di mister Pianigiani, che batte la Fiat Torino Auxilium con un netto 110-91. La clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ...

Maltempo : 3 voli diretti a Genova atterrano a Torino e Milano : A causa del Maltempo su Genova tre voli sono stati dirottati dall’aeroporto Cristoforo Colombo. Per la scarsa visibilità gli aerei provenienti da Bari e Napoli sono stati fatti atterrare a Torino mentre quello proveniente da Tirana è stato trasferito a Milano Malpensa. L'articolo Maltempo: 3 voli diretti a Genova atterrano a Torino e Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Basket Serie A - Torino crolla a Milano. Cremona trionfa dopo l'overtime a Sassari

Basket - 20^ giornata Serie A 2019 : Milano demolisce Torino - Cremona espugna Sassari : L’Olimpia Milano torna ad avere sei punti di vantaggio sulla Reyer Venezia dopo le sfide della 26^ giornata. La squadra di Simone Pianigiani ha risposto subito alla vittoria di ieri dell’Umana a Bologna, vincendo molto agevolmente contro la Fiat Torino per 110-91. Una partita totalmente dominata dai milanesi, che hanno sfiorato il record di punti segnati in questo campionato (111), con una prestazione di squadra ottima da tre punti ...

Basket - 20ª giornata Serie A : Milano a valanga su Torino - bene Trieste e Varese : Olimpia Milano sontuosa contro Torino, vittoria con 110 punti messi a referto dalla squadra di coach Pianigiani Basket, la Serie A è giunta alla 20ª giornata di campionato, un turno molto intenso nel quale l’Olimpia Milano ha fatto la voce grossa. Andando con ordine però, nel pomeriggio sono scese in campo Trieste e Varese, entrambe vittoriose rispettivamente contro Pistoia e Reggio Emilia. L’Openjobmetis ha vinto 92-80 contro ...

Primarie Pd 2019 - code ai gazebo a Milano - Roma e Torino. Obiettivo un milione di votanti : Notevole affluenza nelle prime ore del mattino in molte città. Dal Nazareno cauto entusiasmo: «Sarebbe il segno che il Pd è ancora vitale». Renzi ha votato alle 8.30

Milano-Torino oggi (3 marzo) - Serie A basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : All’interno della ventesima giornata della Serie A 2018-2019, il match che mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Auxilium Fiat Torino rappresenta, per bacino d’utenza delle due città, il meglio che si possa offrire. La questione cambia se si parla di situazione di classifica: Milano è prima in Italia e alla ricerca di un posto al sole in Eurolega, nella quale i playoff sono un obiettivo tutt’altro che ...