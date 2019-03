A Milano e Torino il record di morti premature per inquinamento dell'aria : A Milano e Torino si muore per smog più che altrove. Sono infatti le prime due aree urbane al mondo per numero di morti premature ogni 100mila abitanti, morti che sarebbero attribuibili all'inquinamento atmosferico causato dai trasporti. A dirlo uno studio pubblicato dall'International Council ...

8 marzo - le manifestazioni di Milano e Torino. FOTO : 8 marzo, le manifestazioni di Milano e Torino. FOTO Donne e uomini scendono in piazza in diverse città italiane per mantenere alta l’attenzione sui diritti delle donne e l’uguaglianza di genere. Le manifestazioni coincidono con lo sciopero di diversi settori lavorativi, in una giornata di mobilitazione ...

Sciopero mezzi pubblici 8 marzo : previsti disagi in varie città come Roma - Milano e Torino : disagi in arrivo venerdì 8 marzo per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici. Per il giorno della festa della donna, infatti, è stata indetta una protesta femminista globale che farà sentire i suoi effetti soprattutto nel settore dei trasporti. Lo Sciopero, che non interesserà solo il trasporto pubblico locale, ma coinvolgerà anche diversi treni a percorrenza nazionale e regionale, ed avrà luogo in diverse città italiane. Attenzione dunque ai ...

Salone del Libro di Torino 2019 - presentata la prima edizione dopo la “guerra” con Milano : Lingua spagnola, omaggi a Primo Levi, Sciascia e alle Marche di Leopardi. È stata presentata la prima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la prima dopo aver abbattuto la concorrenza di Milano. Rientrati i grandi editori, lo spazio per gli espositori aumenta a oltre 13mila metri quadrati.Continua a leggere

Ex-Otago in tour : le date di Torino e Milano sono sold out! : Yessa! The post Ex-Otago in tour: le date di Torino e Milano sono sold out! appeared first on News Mtv Italia.

Serie A Basket : Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium (110-91). Il racconto dal forum : Serie A Basket: Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium (110-91). Il racconto dal forum Riprende la Serie A dopo due settimane di lungo stop. Le emozioni della pallacanestro ci portano al Mediolanum forum in quel di Assago, dove l’Olimpia Milano si è imposta sui rivali torinesi. Netta la superiorità della squadra di mister Pianigiani, che batte la Fiat Torino Auxilium con un netto 110-91. La clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ...

Maltempo : 3 voli diretti a Genova atterrano a Torino e Milano : A causa del Maltempo su Genova tre voli sono stati dirottati dall’aeroporto Cristoforo Colombo. Per la scarsa visibilità gli aerei provenienti da Bari e Napoli sono stati fatti atterrare a Torino mentre quello proveniente da Tirana è stato trasferito a Milano Malpensa. L'articolo Maltempo: 3 voli diretti a Genova atterrano a Torino e Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Basket - 20^ giornata Serie A 2019 : Milano demolisce Torino - Cremona espugna Sassari : L’Olimpia Milano torna ad avere sei punti di vantaggio sulla Reyer Venezia dopo le sfide della 26^ giornata. La squadra di Simone Pianigiani ha risposto subito alla vittoria di ieri dell’Umana a Bologna, vincendo molto agevolmente contro la Fiat Torino per 110-91. Una partita totalmente dominata dai milanesi, che hanno sfiorato il record di punti segnati in questo campionato (111), con una prestazione di squadra ottima da tre punti ...

Basket - 20ª giornata Serie A : Milano a valanga su Torino - bene Trieste e Varese : Olimpia Milano sontuosa contro Torino, vittoria con 110 punti messi a referto dalla squadra di coach Pianigiani Basket, la Serie A è giunta alla 20ª giornata di campionato, un turno molto intenso nel quale l’Olimpia Milano ha fatto la voce grossa. Andando con ordine però, nel pomeriggio sono scese in campo Trieste e Varese, entrambe vittoriose rispettivamente contro Pistoia e Reggio Emilia. L’Openjobmetis ha vinto 92-80 contro ...

Primarie Pd 2019 - code ai gazebo a Milano - Roma e Torino. Obiettivo un milione di votanti : Notevole affluenza nelle prime ore del mattino in molte città. Dal Nazareno cauto entusiasmo: «Sarebbe il segno che il Pd è ancora vitale». Renzi ha votato alle 8.30

