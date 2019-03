Xylella | Coldiretti | “Il decreto Centinaio è una scatola vuota”

Xylella - Coldiretti : “Presidi ad oltranza a Brindisi - Taranto e Lecce” : Cresce la tensione in Puglia perché continua quello che agricoltori ed associazioni di categoria considerano un inaccettabile rimpallo di responsabilità della Regione Puglia nella gestione della Xylella fastidiosa nell’area infetta che interessa milioni di ulivi, aggravato – denuncia Coldiretti Puglia – “da errori, incertezze e scaricabarile che hanno favorito l’avanzare del contagio in Puglia con effetti disastrosi ...

Xylella - Coldiretti : “Importante impegno di ISMEA per l’attuazione della moratoria delle rate dei mutui” : “Importante impegno di ISMEA per l’attuazione della moratoria delle rate dei mutui in scadenza per gli olivicoltori pugliesi colpiti dalle gelate e dalla Xylella che ha già provocato danni per 1,2 miliardi di euro“: ne dà notizia Coldiretti che ha chiesto ai vertici dell’Istituto di Servizi per il mercato Agroalimentare un impegno per venire incontro alle aziende olivicole pugliesi in grave crisi di liquidità. “A spingere verso ...

Xylella - Coldiretti : “Primo ulivo in quarantena - già 1.2 miliardi di danni” : Per fermare l’avanzata verso nord della Xylella serve un deciso cambio di passo dopo le incertezze ed i ritardi che hanno provocato l’avanzata inarrestabile del batterio che ha già causato 1,2 miliardi di danni. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla messa in quarantena del primo ulivo che sarà incappucciato con una rete antinsetto per evitare la propagazione del batterio che secca gli ulivi domani giovedì 14 ...

Olio - Coldiretti : persi 100mila posti di lavoro tra gelo e Xylella : “Lo scorso anno sono stati cancellati centomila posti di lavoro in Italia nella filiera dell’Olio extravergine di oliva con un trend che rischia di diventare irreversibile se non si interviene con strumenti adeguati per affrontare l’emergenza e rilanciare il settore“: è quanto emerge dalla protesta Salva Made in Italy organizzata dalla Coldiretti in Piazza Montecitorio davanti al Parlamento dove è arrivata “la rabbia degli ...

Xylella - Coldiretti : “La conta dei danni sale a 1 - 2 miliardi” : In sei anni il conto dei danni causati dalla Xyella è salito a 1,2 miliardi di euro, aggravato da errori, incertezze e scaricabarile che hanno favorito l’avanzare del contagio in Puglia con effetti disastrosi su ambiente, economia e occupazione. Ad affermarlo e’ la Coldiretti in occasione del previsto voto alla Camera del Dl Semplificazioni dal quale e’ stata stralciata la stretta anti-Xyella; l’emendamento prevedeva, tra ...

Xylella - Coldiretti : “Danni per 1 - 2 miliardi. Va fermata” : Coldiretti, in occasione della manifestazione degli agricoltori scesi in piazza a Monopoli, ha reso noto che “sono saliti a 1,2 miliardi i danni provocati dal diffondersi della Xylella fastidiosa, il batterio che provoca il rapido disseccamento dell’olivo, che avanza inesorabilmente in Puglia dove è comparsa per la prima volta nell’ottobre del 2012, quando fu data la prima segnalazione di anomali disseccamenti su un ...

Manovra - Coldiretti : dal governo impegni su gelate - Xylella e frodi : “Dal Ministro Centinaio abbiamo ottenuto importanti impegni sui danni da gelate, emergenza Xylella e la lotta alle frodi e sofisticazioni nell’olio di oliva per sostenere un settore centrale per l’economia, la salute, il reddito e l’occupazione“: lo rende noto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al termine della manifestazione di migliaia di agricoltori davanti al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dopo ...