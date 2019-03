Xi Jinping a marzo in Italia | i temi del meeting Roma nelle Vie della Seta?

termometropolitico

(Di venerdì 8 marzo 2019) Xiin, idelVieDal 21 al 24il PresidenteRepubblica Popolare Cinese Xisbarcherà inper una visita ufficiale. Al centro dei discorsi con il nostro governo sarà un tema decisamente scottante. Vale a dire, la partecipazionena al progetto delle Nuove Vie. Promosso da Pechino a partire dal 2013, si tratta di un gigantesco piano di connettività infrastrutturale in ambito energetico, commerciale, tecnologico. Le cui conseguenze potrebbero riscrivere i rapporti di forza transnazionali, minacciando la decennale supremazia americana. E affermando ulteriormente la crescita globale dell’influenza cinese.L’adesionena alle Vie(note anche come Belt and Road Initiative) potrebbe avvenire tramite la firma di un Memorandum di Intesa con la Cina, come ...

