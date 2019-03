Wanda | ma non solo | 63 donne all’esame da agente sportivo

Marotta e Wanda Nara - così Icardi va verso la tregua - ma non con Spalletti? - : L'incontro tra Marotta e Icardi era stato preparato con cura da almeno un paio di giorni , con la mediazione di Wanda Nara e di un legale nuovo, Paolo Nicoletti , già commissario della Lega Calcio, ...

Esami per procuratore sportivo : 800 iscritti ma non c’è Wanda Nara : Niente patentino da agente per Wanda Nara? Icardi sarà costretto ad assumere un procuratore iscritto all’albo Wanda Nara probabilmente non pensa di voler fare il procuratore “da grande”. La compagna di Mauro Icardi non figura infatti tra gli 800 iscritti che domani a Roma tenteranno di ottenere il ‘patentino’. Eppure l’esame di abilitazione per diventare agente sportivo Coni sarà necessario con le nuove ...

Torna domani l’esame per i procuratori : 800 iscritti - non c’è Wanda Nara : Wanda Nara non c’è, ma altri 800 futuri procuratori saranno domani a Roma per cercare di ottenere il ‘patentino’, come riporta l’Ansa. Il mondo della rappresentanza sportiva cambia pelle, soprattutto cambiano le regole di accesso alla professione: è in programma l’esame di abilitazione per diventare agente sportivo Coni, che si svolgerà secondo le nuove regole […] L'articolo Torna domani l’esame per i ...

Procuratori domani a prova esame per il patentino : non c'è Wanda Nara : Wanda non c'è, ma altri 800 futuri Procuratori saranno domani a Roma per cercare di ottenere il 'patentino' - riporta una nota Ansa - Il mondo della rappresentanza sportiva cambia pelle, soprattutto cambiano le regole di accesso alla professione: è in programma l'esame di abilitazione per diventare agente sportivo Coni, che si svolgerà ...

Wanda Nara - la sfuriata contro un tifoso su Icardi : "Non gioca per me? Non hai capito un c***" : Wanda Nara non si risparmia sui social alle domande più dure dei tifosi sul futuro di suo marito, e cliente, Mauro Icardi. Un tifoso su Twitter le ha detto chiaro e tondo che l'argentino non avrebbe più giocato con l'Inter per colpa sua, la Nara gli ha risposto: "Io non decido, non ho fatto nessuna

Maxi Lopez distrugge Wanda Nara ed Icardi - la Wags replica al veleno : “dà priorità al suo ego e non ai suoi figli” : Maxi Lopez torna a parlare di Wanda Nara dopo la polemica tra l’Inter e Mauro Icardi: pronta la replica della Wags alle dichiarazioni dell’ex marito Solo pochi giorni fa Maxi Lopez ha esternato la sua opinione riguardo alla polemica che sta tenendo banco su tutti i giornali e che vede protagonisti Wanda Nara, Mauro Icardi e l’Inter. Il centroavanti del Vasco da Gama, come prevedibile, si è schierato contro la coppia ...

Icardi “scompare” dalla locandina dell’Inter - ancora non si allena e Wanda Nara inizia a seguire il Real Madrid… : Mauro Icardi e l’Inter non sembrano riavvicinarsi, intanto Wanda Nara fa amicizia con il Real Madrid: in tutto ciò i tifosi attendono di conoscere il futuro del centravanti La querelle Icardi-Inter è destinata a far discutere ancora per molte settimane. Probabilmente sino alla prossima estate non si saprà esattamente ciò che sta accadendo in questi giorni, nel frattempo però tentiamo di ricostruire i vari pezzi della questione. ...

Wanda Nara contro l'Inter?/ 'Ciò che non ti uccide - ti fortifica' : Wanda Nara manda messaggi tra le righe all'Inter e lo fa tramite i social. Dopo le polemiche la moglie e agente di Mauro Icardi torna a parlare su Instagram

Wanda Nara pronta a lasciare Tiki Taka ma l'Inter dichiara : 'Non è lei il problema' : Dopo tutte le polemiche sul caso Icardi, la moglie Wanda Nara , giorni fa, ha rilasciato una dichiarazione esclusiva: 'Sono disposta a lasciare Tiki Taka '. La procuratrice del calciatore neroazzurro ...

Wanda Nara : 'Vorrei che Icardi giocasse il derby. Per l'Inter la mia presenza in tv non è un problema' : Non si placa il caso Icardi. Wanda Nara, moglie dell'attaccante nerazzurro, si augura però di vederlo in campo contro il Milan, cioè tra 2 turni di campionato. Questo sta a significare che il ...

Wanda Nara : 'Vorrei Mauro Icardi in campo nel derby. Perisic non si è lamentato di me' : "Non so se Mauro giocherà il derby. Se lo vorrei in campo? Certo che lo vorrei ". Wanda Nara torna a parlare pubblicamente del marito Mauro Icardi , nel corso del programma Tiki Taka. L'Inter, ancora ...

Inter - Wanda Nara : 'Icardi? Falso che non va al Real per colpa mia' : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Il Real Madrid è pronto all'assalto per Mauro Icardi e secondo quanto ...

Luciano Moggi : "Le donne nel calcio? Tutte ma non Wanda Nara" : Wanda Nara ha molti nemici, tra cui anche Luciano Moggi, che intervistato a La Confessione da Peter Gomez, spiega come la donna stia rovinando la carriera e la reputazione del marito, Mauro Icardi."Le donne nel calcio? Sono molto astute e intelligenti, non credo affatto che ne capiscano meno degli uomini. A volte escogitano strategie addirittura migliori. L'importante è che non diventino invadenti, come invece sta facendo Wanda Nara" ...

Inter - Wanda su Icardi a "Marca" : "Non va al Real per colpa mia? Falso" : Mentre l'Inter riflette sulla battuta d'arresto in campionato dopo la sconfitta di Cagliari e il punto raccolto nella notte di Firenze, da Dubai Wanda Nara - la moglie e agente dell'ex capitano ...