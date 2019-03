Volley | Volley Scuola | le voci dai Castelli Romani

Volley : Superlega - Perugia-Padova e Civitanova-Milano anticipano a sabato : ROMA- Terz'ultimo atto della Regular Season. La capolista Perugia, impegnata con Padova nell'anticipo RAI, vuole resistere agli assalti di Trento, che ospita Ravenna, e di Civitanova, che accoglie ...

Volley femminile - serie A1 2019. 23ma giornata : Conegliano a Cuneo per il sigillo sul primo posto. Impegni duri per Novara e Scandicci : Trasferta che può valere il primo posto finale nella regular season per l’Imoco Conegliano, capolista della serie A1 con 6 punti di vantaggio su Novara e a cui potrebbe bastare un successo da qui alla fine della stagione regolare per conquistare il primo posto. Le venete saranno di scena sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo, squadra in piena lotta per la conquista di un posto nei play-off: le piemontesi sono attualmente ottave con 5 ...

Volley – Serie A2 Credem Banca : l’anticipo del sabato regala la sfida tra Catania e Club Italia Crai : Serie A2 Credem Banca: l’A.M. Club Italia Crai Roma vola a Catania per l’anticipo del sabato Per la decima giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma sarà impegnato in Sicilia, dove domani alle ore 20.30 (diretta Lega Volley Channel), affronterà la Elios Messaggerie Catania. La gara di domani mette di fronte due formazioni che hanno fatto un percorso molto simile in campionato fino a ...

Samsung Volley Cup – Domenica il derby tra Saugella Monza e Banca Valsabbina : Domenica ore 17:00 c’è il derby con la Saugella Monza di Ortolani al PalaGeorge. Quarto derby di Lombardia per le Leonesse, che vogliono sbloccarsi per continuare ad alimentare il sogno della post season Ecco il quarto derby lombardo consecutivo della Banca Valsabbina. La squadra di coach Enrico Mazzola chiude il suo Giro di Lombardia, sfidando tra le mura amiche del PalaGeorge di Montichiari la Saugella Team Monza, nella ...

Volley - SuperLega : 24^ giornata - Perugia e Trento si sfidano a distanza. Civitanova rischia con Milano : Nel weekend andrà in scena la 24^ giornata della SuperLega, siamo ormai alla resa dei conti nel massimo campionato italiano di Volley maschile e la terzultima giornata di regular season potrebbe essere decisiva ai fini della classifica generale. La capolista Perugia ha il destino nelle proprie mani, i Block Devils hanno tutte carte in regola per conservare il primo posto fino ai playoff ma non devono incappare in attesi passi falsi: il match ...

Volley – La Revivre Axopower Milano dà il bentornato a Cebulj : completato il tesseramento del martello sloveno : Ceba is back: Klemen Cebulj è un nuovo giocatore della Revivre Axopower Milano. completato il tesseramento del martello sloveno che sarà a disposizione da subito di coach Giani Ritorno al passato, o meglio al presente. Klemen Cebulj è un nuovo giocatore della Revivre Axopower Milano. Il campione sloveno, fresco vincitore del titolo nazionale cinese con la maglia di Shanghai in Cina, torna a vestire la maglia di Milano dopo la stagione ...

Beach Volley - World Tour 2019 Sydney. Rossi/Carambula ai quarti col brivido! Abbiati/Andreatta noni con onore : quarti di finale al primo colpo: Enrico Rossi e Adrian Carambula vincono la quinta partita consecutiva nel torneo di esordio (3 stelle di Sydney) e volano ai quarti di finale. Una partita emozionante, infinita, piena di colpi di scena, quella che ha visto gli azzurri battere 2-1 i russi Hudyakov/Bykanov e che ha permesso alla coppia allenata da Marco Solustri di entrare fra le prime otto del torneo. Rossi/Carambula sono partiti con il piede ...

Beach Volley - World Tour 2019 Sydney. Tris azzurro negli ottavi! Rossi/Carambula e Abbiati/Andreatta in campo fra poco : Tris azzurro negli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Sydney. Buon risultato di squadra nell’appuntamento australiano che, di fatto, apre il 2019 del Beach volley con tre coppie italiane che si qualificano al secondo turno ad eliminazione diretta e questa mattina e questa sera proveranno a raggiungere i quarti. Rossi/Carambula, già qualificati per gli ottavi, affronteranno alle 7.30 la coppia russa Hudyakov/Bykanov che lo scorso anno ...

SuperLega Volley - il calendario della 24^ giornata (9-10 marzo). Programma - orari - tv e streaming : Nel weekend del 9-10 marzo si giocherà la 24^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La regular season volge ormai al termine, il terzultimo turno si preannuncia particolarmente avvincente e potrebbe determinare diverse posizioni in classifica generale. La capolista Perugia anticipa a sabato per sfidare in casa Padova: i Block Devils vogliono compiere un ulteriore passo verso la conquista matematica del ...

Beach Volley : tre coppie su quattro ancora in corsa a Sidney : Sidney, AUSTRALIA,- Nel torneo del World Tour di Sidney, 3 Stelle, vanno avanti tre coppie italiane su quattro. Abbiati-Andreatta hanno superato i tailandesi Surin-Sedtawat 2-1, 21-19, 15-21, 15-12, e ...

Beach Volley - World Tour 2019 - Sydney. Rossi/Carambula alla finestra - Abbiati/Andreatta e Menegatti/Orsi Toth in campo stasera per raggiungerli agli ottavi : Doppia coppia azzurra a caccia degli ottavi di finale nella serata e nottata italiana, mattinata di Sydney quando si giocheranno prima le finali dei gironi femminili e poi i sedicesimi di finale del torneo maschile del 3 Stelle di Sydney con tre coppie azzurre ancora in corsa. agli ottavi ci sono già Enrico Rossi e Adrian Carambula che attendono la vincente della sfida dei sedicesimi di finale tra i russi Hudyakov/Bykanov e i canadesi ...

Volley - Paola Egonu vicinissima a Conegliano : l’opposto ha firmato un biennale con le Pantere? : Paola Egonu sembra ormai essere vicinissima a Conegliano, questa è la grande indiscrezione pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. L’opposto della nostra Nazionale dovrebbe giocare per due stagioni con la casacca delle attuali Campionesse d’Italia insieme alla grande amica Miriam Sylla, la 20enne dovrebbe firmare un accordo biennale a una cifra inferiore rispetto a quella che avrebbe offerto Monza (stamattina si era parlato di due ...

Volley – Azimut Modena - Tillie a disposizione di Velsco : “orgoglioso di essere qui” : Per Lorenzo Benvenuti infortunio al ginocchio sinistro, operato stamattina, al momento sarà sostituito da Pierotti. Le prime parole di Tillie, nuovo schiacciatore e ricevitore dell’Azimut Modena Si è svolta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione di Kevin Tillie, schiacciatore e ricevitore francese che da questo pomeriggio sarà a disposizione di Coach Velasco fino al termine della stagione. ...