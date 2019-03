Volley – Serie A2 Credem Banca | l’anticipo del sabato regala la sfida tra Catania e Club

Volley femminile - serie A1 2019. 22ma giornata. Il Bisonte da play-off! Le fiorentine travolgono il Club Italia e consolidano il settimo posto : Tutto come da pronostico nel posticipo della 22ma giornata della serie A1 femminile. Il Bisonte Firenze travolge con un secco 3-0 il Crai Club Italia ultimo in classifica e consolida la settima piazza a quattro turni dalla fine della regular season, facendo anche un piccolo pensierino al sesto posto che si trova 3 punti più su. La squadra di Giovanni Caprara scende in campo con la giusta determinazione e domina letteralmente il primo set ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 22^ giornata. Zampata Sylla - Ortolani scatenata : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, Conegliano ha sconfitto Scandicci e ha allungato in testa alla classifica: ora le Pantere vantano sei punti di vantaggio su Novara che ha osservato un turno di riposo. Il turno si completerà domani sera col posticipo Firenze-Club Italia, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. MIRIAM Sylla e RAPHAELA FOLIE. Protagoniste, ...

Pallavolo - Serie A : Azimut Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza 1-3 - Buchegger mattatore : L’Azimut Leo Shoes Modena perde 1-3 con un’ottima Vero Volley Monza. Esordio per Lusetti che diventa uno dei tre più giovani a giocare in A1 Un PalaPanini con oltre 4500 presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Monza dell’ex Fabio Soli in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e ...

Pallavolo - Serie A : si ferma a 9 vittorie la striscia di Milano - la PowerVolley sconfitta da Trento : La Revivre Axopower Milano si ferma a nove: Trento vince 3-1 al PalaYamamay, la Powervolley rimane a pari punti con Modena, sconfitta in casa da Monza Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive della Revivre Axopower Milano. In un PalaYamamay quasi sold out (4356 spettatori) è l‘Itas Trentino ad imporsi sui padroni di casa e aggiudicarsi i tre punti della 23° giornata del 74° campionato italiano di Pallavolo Superlega Credem ...

Volley femminile - serie A1. Anticipo 22ma giornata : Busto Arsizio domina il derby con Brescia (3-0) e si regala una notte al quarto posto! : Tutto facile per la Unet E Work Busto Arsizio che vince 3-0 il derby lombardo tra le mura amiche contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia e batte un colpo nella corsa per il quarto posto. La squadra di Marco Mencarelli, con questi tre punti, sale al quarto posto provvisorio in classifica scavalcando contemporaneamente Casalmaggiore e Monza che si affronteranno domani in uno scontro diretto molto importante per questa battaglia a tre che vale ...

Piacenza non è solo la farsa della Pro in Serie C di calcio : il Volley rinasce e vince con Zlatanov dg e Fei capitano : C’è una Piacenza sportiva che cade, si rialza e trionfa. Nelle settimane in cui l’Italia seguiva la farsa del Pro Piacenza escluso dalla Serie C di calcio, c’era un’altra squadra che alzava una coppa e conquistava la vetta del campionato. È la Gas Sales Piacenza, società della Serie A2 maschile di pallavolo nata dopo la chiusura della Wixo Lpr Piacenza che aveva rinunciato alla Superlega (vinta nella stagione 2008-2009) per problemi finanziari. ...

Volley femminile - le migliori italiane della 21^ giornata di Serie A1. Valentina Tirozzi e Laura Partenio determinanti : Si è svolta nel fine settimana la 21^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. La principale sorpresa è stata la sconfitta di Novara a Monza, grazie alla quale Conegliano ha potuto allungare al comando della classifica. Di seguito le giocatrici italiane che hanno brillato maggiormente nell’ultimo turno di campionato. Valentina Tirozzi E RAPHAELA FOLIE. La coppia azzurra è risultata decisiva nella fondamentale e complicata ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 21^ giornata. Conegliano supera il Club Italia e allunga in testa - Casalmaggiore sale al quarto posto : Dopo gli anticipi tra Monza e Novara e tra Scandicci e Busto Arsizio andati in scena ieri sera, si è conclusa oggi con le restanti quattro partite in programma la 21a giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Conegliano ha approfittato del passo falso delle piemontesi per allungare in solitaria al comando della classifica, mentre Casalmaggiore è salita al quarto posto grazie al quarto successo consecutivo. In coda ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Catania interrompe la serie no a Cisano : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Zanchi non cambia e si affida al sestetto di Roma, con la diagonale Sbrolla - Baldazzi, i centrali Milesi e Piccini, le bande Djukic e Ruggeri. Libero Brunetti. Catania ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 21^ giornata - Novara crolla a Monza! Scandicci batte Busto al tie-break : Sono arrivate grandissime sorprese negli anticipi della 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile che si completerà domani pomeriggio. La capolista Novara è clamorosamente crollata sul campo della lanciatissima Monza, le piemontesi erano passate in vantaggio vincendo il primo set ma a quel punto le brianzole si sono scatenate e si sono imposte per 3-1 (23-25; 25-16; 25-20; 25-20). Alla Candy Arena le rosablù si sono fatte trascinare da ...

Volley femminile - Serie A 2019. 25ma giornata : Novara rischia a Monza - che battaglia tar Scandicci e Busto Arsizio! : Sono due gli scontri al vertice (entrambi in programma domani) che infiammano la 25ma giornata della Serie A1 femminile di Volley con punti pesanti in palio un po’ in tutte le “battaglie” in corso quando mancano solo sei turni al termine della regular season. C’è la sfida per il primo posto che, al momento, sembra interessare Novara e Conegliano, appaiate in vetta alla graduatoria. Se l’Imoco Conegliano è impegnato ...

Volley – Serie A2 Credem Banca : impegno a Cantù per il Club Italia Crai : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai impegnato a Cantù per l’ottava di ritorno Per l’ottava giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia Crai sarà impegnato in Lombardia, dove domenica alle ore 18 (diretta Lega Volley Channel) affronterà la Libertas Brianza Cantù. La gara in questione metterà di fronte due formazioni separate da sei punti in classifica; con gli uomini di Cominetti che si trovano al quinto posto ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 20^ giornata - brillano le sorelle Bosetti ed Egonu : Nel weekend si è disputata la 20^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo fine settimana. LUCIA Bosetti. Una prova da vera capitana per la schiacciatrice di Scandicci che giganteggia nel match vinto contro Monza: 17 punti, 5 muri, 44% in attacco e 76% in ricezione da vera leader accanto al fenomeno Isabelle Haak. PAOLA Egonu. La fuoriclasse non deve strafare, ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 20^ giornata - Scandicci risponde alle capoliste. Busto si riprende il quarto posto : Oggi si è completata la 20^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile dopo che ieri Novara e Conegliano avevano sconfitto Firenze e Chieri proseguendo la propria cavalcata a braccetto in testa alla classifica. Nel pomeriggio è arrivata la pronta replica di Scandicci, terza forza della classe che si è portata a quattro punti di distacco dalla coppia al comando. Le toscane hanno regolato Monza per 3-1, rimontando l’iniziale svantaggio ...