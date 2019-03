Volley – La Revivre Axopower Milano dà il bentornato a Cebulj | completato il tesseramento

Volley – Test match a Padova per la Revivre Axopower Milano in vista di Siena : La Revivre Axopower corre in vista di Siena, domani Test match a Padova. Il programma di allenamenti di Milano prevede un allenamento congiunto con la società patavina Continuare a correre in Superlega: non muta l’obiettivo della Revivre Axopower Milano in vista dell’appuntamento che vedrà la squadra di Giani impegnata nell’anticipo serale di sabato 16 febbraio (ore 20.30) dell’ottava giornata di ritorno contro l’Emma Villas Siena al ...

Volley – La Revivre Axopower Milano torna a lavoro in vista dell’8ª giornata di ritorno : le sensazioni di Marco Izzo : Riprende il lavoro della Revivre Axopower che prepara l’anticipo di sabato contro i toscani: il commento di Marco Izzo Ultimi momenti di riposo per la Revivre Axopower Milano che ad inizio settimana è tornata in palestra per riprendere il lavoro in vista dell’anticipo dell’ottava giornata del girone di ritorno della Superlega. Al PalaYamamay di Busto Arsizio, il 16 febbraio (ore 20.30), arriva infatti l’Emma Villas Siena per una sfida che ...

Volley – Superlega : sei vittorie consecutive per la Revivre Axopower Milano : le parole di Giani : La Revivre Axopower Milano non vuole più fermarsi: il commento di coach Giani Milano quota 6. Sei non come i punti in classifica per la Revivre Axopower (che in campionato è a quota 36, al quinto posto), ma sei come le vittorie consecutive che la formazione di Andrea Giani è riuscita a piazzare nel girone di ritorno del campionato di Superlega. Un andamento nettamente in contrasto con quello dell’andata, in cui Matteo Piano e compagni ...

Volley - Final Four Coppa Italia – La Revivre Axopower Milano verso la sfida contro Modena : le sensazioni del libero Pesaresi : Nicola Pesaresi, libero della della Revivre Axopower Milano presenta la sfida dei quarti di Finale di Coppa Italia Sarà ancora Revivre Axopower Milano contro Azimut Leo Shoes Modena, ma questa volta la sfida vale l’accesso alla Final Four di Coppa Italia. Si prepara per questo appuntamento la formazione di Andrea Giani, che giovedì 24 gennaio alle ore 20.30 al PalaPanini di Modena sfiderà Zaytsev e compagni per i quarti della Del Monte® ...

Volley – La Revivre Axopower Milano in Puglia per l’anticipo della quinta giornata di ritorno : La Revivre Axopower Milano vuole suonare la quinta sinfonia in Puglia Anticipo della quinta giornata di ritorno contro Castellana Grotte: Giani cerca la vittoria consecutiva numero cinque Castellana Grotte come Modena, o forse più di Modena. La Revivre Axopower Milano è pronta per l’anticipo della quinta giornata di ritorno in programma mercoledì 16 gennaio alle ore 20.30 al Pala Florio di Bari contro la BCC Castellana Grotte. Una partita ...

Volley – La Revivre Axopower Milano manda ko Modena : le parole di Nimir e Giani : Le sensazioni di Nimir e Giani dopo la vittoria della Revivre Axopower Milano su Modena È forse uno dei lunedì più belli della sua storia quello per la Revivre Axopower Milano all’indomani della fantastica vittoria contro Modena nel sold out record del Mediolanum Forum. Di fronte a 12.343 spettatori, la formazione guidata in panchina di Andrea Giani inverte i favori del pronostico e conquista la scena della pallavolo italiana con un ...

Volley – La Revivre Axopower verso la sfida contro Modena : le sensazioni dell’opposto Nimir : Settimana ricca di lavoro per la PowerVolley che domenica sfida Zaytsev e compagni al Mediolanum Forum. Le sensazioni dell’opposto Nimir Prosegue il percorso di avvicinamento della Revivre Axopower Milano alla sfida dei record di domenica 13 gennaio al Mediolanum Forum di Assago contro Modena. Si è ritrovata in palestra la formazione di coach Giani che, dopo la sofferta vittoria in terra pontina contro Latina, prepara la sfida contro ...

Volley – La Revivre Axopower Milano saluta il 2018 con un’importante vittoria : le parole di Giani : Gong sul 2018 per la Revivre Axopower di Giani. Le parole dell’allenatore italiano della squadra milanese Ultimo dell’anno anche per la Revivre Axopower Milano che si gode e festeggia l’importante successo in trasferta in terra patavina sui padroni di casa della Kioene Padova. Un 3-1 sudato ma quanto mai prezioso che rafforza il quinto posto della formazione milanese, che allontana in classifica una diretta concorrente e conserva il ...