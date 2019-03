Visco | sistema banche ha retto a crisi

Visco : crisi banche - ma sistema ha retto : 20.38 "Non ci devono essere dubbi su cosa si fa in Bankitalia, si fa il massimo per il bene della comunità". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Visco. "Non è vero che si fa tutto a Francoforte,come spesso si dice", ha aggiunto. "Ci sono state crisi bancarie e fallimenti, ma nel complesso il sistema ha retto"."La difficoltà non è la vigilanza", ma "la gestione delle crisi è diventata quasi impossibile per gli strumenti a disposizione", ...

##Visco : banche in crisi - sì intervento Stato se rischio sistema : Roma, 11 gen., askanews, - L'intervento pubblico per salvare le banche in crisi è opportuno se ci sono rischi per il sistema finanziario. È il messaggio del governatore della Banca d'Italia, Ignazio ...

Visco dà ragione al governo : “Sì ai salvataggi delle banche se c’è rischio per il sistema” : Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, si introduce nel dibattito sul 'salvataggio' di Banca Carige, senza citarlo esplicitamente: "L'intervento pubblico per le banche in crisi è opportuno per evitare di pregiudicare la stabilità del sistema finanziario".Continua a leggere