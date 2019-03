Visco | economia italiana corre seri rischi | serviva politica bilancio più prudente

Visco avverte : "Rischi concreti per l'economia - politica di bilancio avrebbe potuto essere più prudente" : Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco , intervenendo alla presentazione alla Camera del libro 'Il sentiero stretto e oltre' dell'ex ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan. ...

Visco : "Nostra economia corre rischi concreti" : Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo alla presentazione del libro dell'ex ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan. Poi il fisco. ''Sono passati oltre 40 anni ...

Il Governatore Visco : "Non c'è attacco all'autonomia di Bankitalia. Nuova recessione? È possibile - e sarà legata all'economia reale" : "Credo che effettivamente la Banca d'Italia sia indipendente. Non vedo quale sia l'attacco all'autonomia, c'è una visione a volte incerta sulla responsabilità e c'è chi dice non ci può essere indipendenza e irresponsabilità, bisogna darne conto". Lo ha detto il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, a Milano, a proposito dei presunti attacchi all'autonomia di Palazzo Koch. "Purtroppo viviamo in una ...

L'allarme di Visco sui conti pubblici italiani : 'Economia più debole di un anno fa - sono necessarie le riforme' : Il governatore della Banca dpItalia avverte che la priorità deve rimanere la riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo e ribadisce l'importanza di proseguire con le riforme

Recessione - Visco : economia italiana debole - servono riforme : L'economia italiana deve quindi riuscire a risollevare la sua crescita e a riprendere, al tempo stesso, un percorso sostenibile di riduzione del debito pubblico. Oggi infatti come ha da poco spiegato ...

Recessione - Visco : economia italiana debole - servono riforme : Secondo il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, è essenziale che l'Italia rafforzi la sua struttura economica per evitare che, come sta di nuovo accadendo, ogni peggioramento del clima congiunturale esterno si trasformi a casa nostra in ristagno o in Recessione...

Visco : 'Prospettive dell'economia peggiorate'/ Il monito a Assiom Forex : 'E' aumentata l'incertezza' : Dall'Assiom Forex ha parlato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha lanciato un monito "Molta incertezza sulla crescita futura"

Visco : prospettive dell’economia peggiorate - gravano rischi al ribasso : L'ultimo trimestre ha visto una contrazione dell'economia dello 0,2% determinando così una fase di recessione tecnica in base a da due periodi consecutivi di calo nella seconda metà del 2018. Imprese e sindacati chiedono al governo immediate contromisure. Secondo il Governatore della Banca d’Italia «per assicurare un effettivo sostegno all'attività economica, la politica di bilancio deve preservare la fiducia nel percorso di ...

Assiom Forex - Visco : prospettive dell'economia peggiorate - gravano rischi al ribasso : Ci sono "fattori di rischio rilevanti" sulle prospettive dell'economia italiana, legati alla situazione internazionale e alla "incertezza sulla crescita" e "sull'orientamento della politica di ...

Assiom Forex - Visco : prospettive dell’economia peggiorate - gravano rischi al ribasso : L'ultimo trimestre ha visto una contrazione dell'economia dello 0,2% determinando così una fase di recessione tecnica in base a da due periodi consecutivi di calo nella seconda metà del 2018. Imprese e sindacati chiedono al governo immediate contromisure. Secondo il Governatore della Banca d’Italia «per assicurare un effettivo sostegno all'attività economica, la politica di bilancio deve preservare la fiducia nel percorso di ...

Recessione - per Visco le incertezze frenano l'economia : "Servono riforme strutturali e stabilità" : "Sono peggiorate le prospettive della domanda estera, le aspettative delle Imprese e la dinamica degli investimenti". Ha esordito così Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, nel suo intervento al Forex, organizzato a Cinecittà, a Roma, da Iccrea Banca. Per l'economista, previsioni piuttosto negative, visto che le ultime stime di crescita dello 0,6% del prodotto interno lordo 2019, appena uscite a gennaio, avrebbero "ampi margini di ...

Italia in recessione - allarme di Visco : «Troppe incertezze - l’economia frena» : Ci sono fattori esterni che influenzano la crescita, dice il governatore della Banca d’Italia: ma sono soprattutto le debolezze interne a mettere a rischio la nostra economia. E l’incertezza sulla politica di bilancio non si è dissipata

Visco : economia ancora in frenata - rischi al ribasso. Servono riforme : Alza la guardia sulle prospettive dell'economia italiana il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco: «Sono meno favorevoli di un anno fa», spiega nel suo intervento al Forex organizzato a Cinecittà a Roma da Iccrea Banca e aperto ...

Assiom Forex - Visco : prospettive dell'economia peggiorate - gravano rischi al ribasso : Ci sono "fattori di rischio rilevanti" sulle prospettive dell'economia italiana, legati alla situazione internazionale e alla "incertezza sulla crescita" e "sull'orientamento della politica di ...