Visco avverte | Rischi concreti per l' economia | politica di bilancio avrebbe potuto

Visco avverte il governo : gravi rischi per crescita - incertezza su conti : L'Italia è entrata in recessione e l'orizzonte è denso di "fattori di rischio rilevanti", ma l'esecutivo continua ad avere una politica di bilancio piena di incertezze. È il duro richiamo del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, lanciato davanti ai big della finanza riuniti per il 25esimo Forex. Un intervento preoccupato per la tendenza negativa del Pil, lo spread "ancora elevato" e i primi segnali di una stretta creditizia. La ...