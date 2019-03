Video Party potrebbe arrivare su Instagram | guardare video con gli amici potrebbe

Buon compleanno Alice Campello! Il party a sorpresa organizzato da Morata lascia a bocca aperta la mogliettina [Video] : Alice Campello festeggia i suoi 24 anni: Alvaro Morata le organizza un mega compleanno a sorpresa in un locale di Madrid Alice Campello ha compiuto oggi 24 anni ed Alvaro Morata le ha organizzato una mega festa a sorpresa. In un locale di Madrid, il calciatore dell’Atletico ha invitato gli amici più cari della moglie e la sua famiglia per festeggiare l’importante traguardo raggiunto. La bellissima e giovane fashion blogger è ...

Compleanno Bernardeschi - festa a tema bianconero per Federico : tutta la Juventus al party scatenato [FOTO E Video] : Federico Bernardeschi compie 25 anni, il calciatore della Juventus festeggia a Torino insieme a tutta la squadra con una festa anni ’20 “Grazie a tutta la squadra per aver reso speciale questo traguardo! 2⃣5⃣ E grazie a tutti voi per gli auguri I appreciate the team for making this night special! Thank you all for the birthday wishes! #rockngoal #happybirthdaytome“. Con questo messaggio social Federico ...