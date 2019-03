VIDEO Eintracht Inter | 0-0 | | highlights Spalletti | Rigore? Brozovic li sa fare

Highlights Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - VIDEO e sintesi Europa League : L’Inter di Luciano Spalletti impatta per 0-0 in casa dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: in Germania pesa come un macigno il rigore sbagliato da Marcelo Brozovic nel corso della prima frazione. I nerazzurri si giocheranno tutto nel ritorno in casa di giovedì prossimo. Di seguito gli Highlights dell’incontro. Highlights Eintracht Francoforte-Inter ...

La bellissima coreografia dei tifosi dell’Eintracht [VIDEO] : Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Interista (@valeinterista) in data: Mar 7, 2019 at 9:57 PST La bellissima coreografia dei tifosi tedeschi all’ingresso delle squadre L'articolo La bellissima coreografia dei tifosi dell’Eintracht [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.