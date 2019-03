VIDEO Daniel Grassl conquista il bronzo ai mondiali Junior. Riviviamo il programma libero : Daniel Grassl ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Campionati mondiali Junior di pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Dom Sportova di Zagabria, Croazia. Nonostante una caduta sul primo elemento, il quadruplo lutz, e una chiamata di sottoruotato nel quadruplo rittberger, il talento azzurro allenato da Lorenzo Magri ha difeso la posizione conquistata nello short program, atterrando tra i vari salti un ottimo ...

VIDEO Daniel Grassl incanta ai Mondiali juniores - terzo dopo lo short program : riviviamo l’esercizio dell’azzurro : Daniel Grassl ha incantato sul ghiaccio di Zagabria dove si stanno disputando i Mondiali juniores di pattinaggio artistico. L’azzurro ha concluso lo short program al terzo posto alle spalle degli statunitensi Pulkinen e Hiwatashi, strabiliando sulle note di “Rain, in Your Black Eyes”. Di seguito il VIDEO dello short program di Daniel Grassl che venerdì entra a caccia delle medaglie. VIDEO short program Daniel Grassl AI ...

Giorgia a Verissimo nel ricordo di Pino Daniele ed Alex Baroni - tra anni di psicanalisi - fede e maternità (VIDEO) : Ospite per la prima volta nel programma di Canale5, Giorgia a Verissimo si è raccontata in una lunghissima intervista a Silvia Toffanin ripercorrendo la sua carriera, la sua adolescenza e gli anni precedenti il successo, ricordando amici scomparsi come Pino Daniele e Alex Baroni, ma anche parlando di obiettivi futuri. Nata e cresciuta in una famiglia di musicisti, Giorgia ha intrapreso la strada della musica inizialmente senza troppa ...

Daniel Maldini - gran gol su punizione : Milan Primavera batte Palermo. VIDEO : Magic moment per il Milan. E per la famiglia Maldini. Daniel, figlio di Paolo e numero 10 della Primavera rossonera, ha messo a segno il sesto gol in campionato firmando il momentaneo 2-0 nel match ...

Milan-Palermo Primavera - gol capolavoro di Daniel Maldini su punizione – VIDEO : Grandissimo gol di Daniel Maldini durante il match valido per il campionato Primavera I tra Milan e Palermo. Il talento rossonero, figlio di Paolo, è riuscito a realizzare il suo quinto gol stagionale grazie ad una punizione magistrale che si è infilata sotto al “sette” della porta difesa da Avogadri. L’incolpevole portiere dei rosanero non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone in rete. Di seguito il VIDEO del gol di ...

Alpinista disperso in Pakistan - ecco l’ultimo VIDEO di Daniele Nardi : “C’è tanta neve - noi aspettiamo” : “Ancora nessuna notizia di Daniele Nardi e Tom Ballard. Le operazioni di soccorso sono proseguite sul piano organizzativo nella notte in stretto contatto con l’Ambasciata, che con il supporto dell’Esercito Pakistano sta operando per ottenere tutte le autorizzazioni per far decollare gli elicotteri“: lo spiega il team dell’Alpinista italiano sulla sua pagina Facebook “Il piano concertato prevede di prelevare l’Alpinista ...

Il 21 febbraio l’ultimo VIDEO dell’alpinista Daniele Nardi : “C’è tanta neve - noi aspettiamo” : l’ultimo video di Daniele Nardi dal campo base sul Nanga Parbat in Pakistan. Da quel giorno, il 21 febbraio, si sono perse le tracce dell’alpinista italiano e del compagno Tom Ballard. Oggi potrebbero partire gli elicotteri con il team del basco Txikon per perlustrare l’area in cui potrebbero trovarsi. Fonte Facebook/Daniele Nardi L'articolo Il 21 febbraio l’ultimo video dell’alpinista Daniele Nardi: “C’è tanta neve, noi ...

Jonas Brothers : nel VIDEO del nuovo singolo 'Sucker' anche Sophie Turner - Priyanka Chopra e Danielle Deleasa : Ho voglia di abbracciarmi da sola e abbracciare il mondo cantando il loro nuovo singolo. Ha senso? Boh #JonasBrothers " Martina #TwoOfUs, @flawlessloujs, 1 marzo 2019 Danielle, Sophie e Priyanka ...

Tapiro d'Oro a Eleonora Daniele/ VIDEO - Staffelli e la polemica su Achille Lauro : Eleonora Daniele ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia nella puntata di oggi, 27 febbraio 2019. Valerio Staffelli ha incontrato la donna

Popolo Sovrano : il nuovo approfondimento di Rai2 debutta con l’aggressione al reporter Daniele Piervincenzi – VIDEO : Daniele Piervincenzi, Eva Giovannini, Alessandro Sortino Reportage immersivi e confronti in studio tra politici, giornalisti, imprenditori e protagonisti della cronaca. Rai2 rimodella il proprio approfondimento d’attualità e lo declina in prima serata al giovedì con una nuova formula dal titolo evocativo: Popolo Sovrano. La trasmissione, condotta da Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, debutterà stasera, sorgendo ...

Daniele Piervincenzi a Blogo : "Io aggredito a Ostia da Spada - la Rai mi ha messo in un angolo" (VIDEO) : Nel cast di Popolo sovrano, il nuovo programma di approfondimento giornalistico di prima serata di Rai2, in onda a partire da giovedì prossimo, 14 febbraio, c'è anche Daniele Piervincenzi. Il giornalista, diventato 'famoso', suo malgrado, dopo essere stato brutalmente aggredito da Roberto Spada ad Ostia, oggi nella conferenza stampa di lancio della trasmissione che nasce dalle ceneri di Nemo ha raccontato:Devo molto a Sortino, che mi ha ...