Video Chelsea Dinamo Kiev | 3-0 | | highlights e gol della partita | Europa league

Diretta/ Chelsea Dinamo Kiev - risultato 0-0 - streaming Video e tv : si comincia! : Europa League, Chelsea Dinamo Kiev : cronaca in Diretta della partita di Europa League, ottavi di andata. Segui la partita in Diretta streaming video .

Kepa non accetta il cambio Chelsea ko ai rigori/ Video - Sarri furioso con il portiere : Kepa non accetta il cambio e il Chelsea va ko ai rigori . Maurizio Sarri furioso alla fine dei tempi supplementari voleva inserire Willy Caballero

Clamoroso al Chelsea - Kepa rifiuta il cambio : Sarri furioso [Video] : Si è giocata la finale di Carabao Cup, sono scese in campo Chelsea e Manchester City, la partita non si è risolta nei 120 minuti poi i calci di rigori con il successo della squadra di Guardiola dopo gli errori di Jorginho e David Luiz. Ma è Clamoroso quanto successo pochi secondi prima della fine della partita. Il portiere Kepa soffre di crampi e Maurizio Sarri chiama subito il cambio, è pronto Willy Caballero ma salta tutto per il rifiuto ...