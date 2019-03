Vicenza | camion in fuga travolge famiglia | bimbo di 14 mesi in gravissime condizioni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Undi 14è ricoverato in graviall’ospedale didopo essere stato travolto da un, il cui autista pare fuggisse da un posto di blocco. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio a Marostica, nel Vicentino. Secondo una prima ricostruzione il piccolo, trasferito in ospedale con l’elicottero, era nel passeggino. È rimasta ferita in modo non grave anche la madre. Incolumi invece il papà e l’altro figlio piccolo che si trovava con loro. Sul posto le pattuglie della polizia locale per fare luce sull’episodio.Il gruppetto familiare si trovava nei pressi di una curva nella quale è sopraggiunto il, che viaggiava ad alta velocità. Il bambino è stato sbalzato dal passeggino a causa dell’urto ed è finito a terra in. L’elisoccorso del 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale. Il conducente del mezzo è stato fermato e portato ...

