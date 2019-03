Vicenza | camion in fuga da posto di blocco travolge un passeggino | grave il bimbo colpito

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Una tragedia assurda di cui si sa ancora davvero poco. Secondo le prime ricostruzioni, tutto è accaduto alcune ore fa, verso le 17, lungo una strada di Marostica, in provincia di. Una famiglia si trovava in un'area verde nei pressi di una curva, quando improvvisamente sarebbe giunto unche, a quanto pare, stava allontanandosi a tutta velocità da undiIl mezzo pesante avrebbe sbandato finendo fuori strada, ed avrebbe travolto la carrozzina in cui si trovava il piccolo di 14 mesi che sarebbe stato sbalzato fuori, cadendo rovinosamente a terra. Subito le condizioni delsono apparse molto gravi: è stato trasferito in elicottero presso il reparto di rianimazione infantile dell'ospedale di, dove i medici stanno facendo di tutto per tenerlo in vita....

