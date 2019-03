Vicenza | bimbo 14 mesi travolto da camion | grave Autista fuggiva da posto di blocco

Vicenza - camion in fuga da posto di blocco travolge un passeggino : bimbo gravissimo : Un bimbo di 14 mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion, il cui autista pare fuggisse da un posto di blocco. Il fatto è avvenuto intorno ...

Vicenza - camion in fuga travolge famiglia : bimbo di 14 mesi in gravissime condizioni : Un bimbo di 14 mesi è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion, il cui autista pare fuggisse da un posto di blocco. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio a Marostica, nel Vicentino. Secondo una prima ricostruzione il piccolo, trasferito in ospedale con l’elicottero, era nel passeggino. È rimasta ferita in modo non grave anche la madre. Incolumi invece il papà e l’altro figlio piccolo che ...

Vicenza - bimbo di un anno investito da un autobus mentre cammina con i nonni : L’incidente in piazza Castello a Vicenza, dove sono intervenuti carabinieri e polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è chiaro se il bimbo sia improvvisamente sfuggito al controllo dei nonni o se sia stato l'autista del bus a non accorgersi del piccolo durante una manovra.Continua a leggere

Vicenza - bimbo di 11 anni si impicca dopo una serata passata con i videogiochi : è grave : I genitori gli avevano permesso di rimanere a divertirsi con i videogiochi fino a tardi, viste le giornate festive, senza impegni scolastici. Mai si sarebbero aspettati la tragedia che li ha colpiti la notte del primo gennaio nella loro casa, in un paese dell’ovest Vicentino. Il loro secondogenito, un bambino di soli 11 anni, è stato trovato agonizzante dal fratello maggiore: si era impiccato utilizzando una sciarpa legata ad un mobile, con la ...

Vicenza - bimbo di 11 anni trovato impiccato in casa dopo serata coi videogiochi : gravissimo : Il dramma in unì'abitazione di un paesino dell’ovest Vicentino dove il ragazzino è stato trovato dl fratello 14enne che era andato a chiamarlo per andare a dormire dopo una serata passata in salotto con i videogiochi. L’undicenne era appeso a un mobile con una sciarpa, in stato di incoscienza. Rianimato, è ora ricoverato in terapia intensiva.Continua a leggere

Vicenza - bimbo di 18 mesi muore soffocato dai popcorn : Una terribile tragedia si è verificata nella serata di ieri ad Arcugnano, nel vicentino, dove un bambino di un anno e mezzo è deceduto a causa di un popcorn che purtroppo non è riuscito a deglutire. Il brutto dramma si è verificato sotto gli occhi dei genitori, che hanno fatto di tutto per salvare la vita al bambino. Anche i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, sono stati vani. Pare che la famiglia ieri sera avesse deciso di trascorrere ...