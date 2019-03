Viaggi & Turismo | Venezia porto preferito dagli italiani per le crociere nel 2018

Viaggi & Turismo : a Tokyo tutto pronto per la 15ª edizione dello Spring Festival : La primavera è la stagione della gioia e della rinascita e quale modo migliore per celebrarla se non con un Festival musicale? A Tokyo è tutto pronto per la 15ª edizione dello Spring Festival, una serie di concerti ospitati da strutture d’eccezione nell’area di Ueno. Dal 15 marzo al 14 aprile 2019, gli amanti della musica classica e lirica avranno la possibilità di assistere alle performance di artisti e orchestre provenienti da tutto il mondo ...

Mario & Luigi : Viaggio al centro di Bowser + Le avventure di Bowser Junior - recensione : Tra le nemesi più famose della storia dei videogame, Bowser è sicuramente uno tra i più iconici e amati. Il Re dei Koopa, nemico giurato di Mario col vizio recidivo di rapire la principessa Peach, non si è mai imposto come figura principale in un gioco fino al 2009, quando l'originario Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser esordiva su Nintendo DS.Il titolo sviluppato dagli ispiratissimi AlphaDream ha il merito di aver spodestato ...

Viaggi & Turismo - Catalogna : a Sitges tutta la magia del Carnevale : È uno degli eventi più attesi della Catalogna, oltre duemila maschere, tanto divertimento e una miriade di colori. È il Carnevale di Sitges, un grande appuntamento che unisce grandi e piccini dal 28 febbraio al 6 marzo. La cittadina a Sud di Barcellona attrae ogni anno più di 250.000 persone in 7 giorni pieni di sfilate, feste, costumi stravaganti, musica e spettacoli teatrali. Il Carnevale di Sitges è uno dei 10 più famosi al mondo: i ...

Viaggi & Turismo : dalla preservazione dell’ambiente alle vacanze sostenibili - il Centroamerica è pronto ad accogliere la sfida : La preservazione dell’ambiente, le vacanze sostenibili, la possibilità di vivere delle esperienze appaganti in Viaggio sono alcuni degli argomenti che caratterizzeranno il Turismo nel 2019. E il Centroamerica è pronto ad accogliere la sfida. La regione conta su un territorio di dimensioni contenute ma che offre tantissimo: una natura rigogliosa e ancora incontaminata, spiagge caraibiche e un mare ricco di fauna e flora, ma anche onde da ...

Viaggi & Turismo : al via la nuova campagna Royal Caribbean “La vacanza dove tutto è possibile” : È partita la nuova campagna Royal Caribbean “La vacanza dove tutto è possibile“, che offre numerose opportunità di risparmio per chi prenota una crociera entro il 3 marzo 2019. Innanzitutto uno sconto fino al 30% sul prezzo della crociera per il 1° e il 2° passeggero e un credito a bordo che può arrivare fino a 150$ secondo il tipo di sistemazione prescelta, da spendere per acquistare servizi sulla nave o a terra. A bordo si può ...