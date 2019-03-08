Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO dal raccordo, in esterna TROVIAMO code A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; STESSA SITUAZIONE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI IN DIREZIONE DI TERAMO. RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PER UN VEICOLO IN PANNE FERMO IN PRIMA CORSIA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA PITTALUGA. SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI Roma PER UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTE DUE AUTO TRA LA CORSIA DI MARCIA E QUELLA DI EMERGENZA. INCIDENTE ANCHE ...
romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2019 ORE 16:20… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 15:30: VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2019 ORE 15:20… - ComuneRE : #ViabiliRE - Modifiche alla viabilità dei prossimi giorni: Sabato 9 marzo - Via Roma, -
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio iniziamo dal raccordo, in esterna TROVIAMO code A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio iniziamo dal raccordo in esterna con code e rallentamenti tra la laurentina e la diramazione Roma sud RALLENTAMENTI SULLA CASSIA VEIENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E L’OLGIATA CODE PER LAVORI SULLA PONTINA da TOR DE CENCI a CASTEL DI DECIMA IN USCITA DA Roma TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA IN DIREZIONE Roma PER INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA TRA VIA DELLA MAGGIONA E VIA DEI CASTELLI RomaNI SEMPRE PER INCIDENTE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO SALARIO SETTEBAGNI ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA VEIENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI SETTEBAGNI PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 22+000 PROSEGUENDO CI SI INCOLONNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA PER POI RALLENTARE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’ARDEATINA, PIU’ AVANTI CI SI INCOLONNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E A CAUSA INCIDENTE TRA LA CASSIA E VIA CASAL DEL MARMO IN INTERNA SI STA IN FILA DA SETTEBAGNI ALLA TIBURTINA E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI CI SI INCOLONNA CAUSA INCIDENTE TRA LA CASSIA E VIA CASAL DEL MARMO IN INTERNA SI STA IN FILA DA SETTEBAGNI ALLA TIBURTINA E PIU’ AVANTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI SI ALTERNANO CODE A RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA VIA TIBURTINA PER POI INCOLONNARSI CAUSA INCIDENTE TRA LA CASSIA E VIA CASAL DEL MARMO IN INTERNA SI STA IN FILA DA SETTEBAGNI ALLA TIBURTINA E PIU’ AVANTI DALLA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 08.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI FINO ALL’ARDEATINA E DA QUI CODE FINO ALLA PRENESTINA IN INTERNA SI STA IN FILA DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA E PIU’ AVANTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 07.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA TUSCOLANA E LA PRENESTINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA LAURENTINA IN ENTRATA A Roma CAUSA TRAFFICO IN AUMENTO SI STANNO FORMANDO RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA VIA DEL CASALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 500 TRA PONZANO RomaNO E ORTE VERSO FIRENZE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. SULLA COLOMBO ANCORA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 500 TRA PONZANO RomaNO E ORTE VERSO FIRENZE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. ANDIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PISANA; RESTANDO IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 500 TRA PONZANO RomaNO E ORTE VERSO FIRENZE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON LA A1 FIRENZE-Roma, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 500, CI SONO 6 KM DI CODA TRA PONZANO RomaNO E ORTE VERSO FIRENZE. AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. SI CONSIGLIA, PER I SOLI VEICOLI LEGGERI, DI USCIRE A PONZANO RomaNO, SEGUIRE LE INDICAZIONI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DELLA A1 FIRENZE-Roma, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 500, TROVIAMO 6 KM DI CODA TRA PONZANO RomaNO E ORTE VERSO FIRENZE. AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. PER I SOLI VEICOLI LEGGERI, SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONZANO RomaNO, SEGUIRE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON L’A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. IL TRAFFICO SCORRE SULLA SECONDA E SULLA TERZA CORSIA. SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI O A FERENTINO E RIENTRARE POI IN AUTOSTRADA A FROSINONE. RESTANDO SULLA A1, MA ...