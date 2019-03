Verissimo | Serena Grandi e il tumore | ‘Il seno che mi ha dato il successo mi ha tradito’

tvzap.kataweb

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Non devo fare la chemioterapia, ma solo la radioterapia per 5, 6 settimane. Ho molta paura. Penso sempre che non è finita qua. Anche dopo uno starnuto penso: ma vivrò?”, ospite sabato 9 marzo a, parla delalche ha scoperto qualche mese fa.Ai microfoni del talk show racconta: “A dicembre ho subito due interventi alper la rimozione di un carcinoma subdolo di ben 5 centimetri. Dopo il primo intervento, ho dovuto subirne un secondo a causa di un’infezione”. Attrice da Oscar con il film “La Grande bellezza”,è sempre stata considerata un sex symbol del cinema italiano: “Mi sono sentita tradita dal mio corpo. Ho basato tutto sulla mia bellezza. Ho conosciuto ilal cinema per questoprorompente e oggi mi ha tradito”.A Silvia Toffanin l’attrice rivela: “Sono convinta che quando sono entrata al Grande Fratello Vip già ...

