VERISSIMO | ospiti e anticipazioni di sabato 9 marzo 2019

tvsoap

(Di venerdì 8 marzo 2019)Si rinnova il 9l’appuntamento con, il rotocalco con interviste di attualità e spettacolo in onda ilpomeriggio dopo Amici su Canale 5. Ecco il contenuto del numero in onda in questo fine settimana:nuovo appuntamento con, condotto da Silvia Toffanin.Per la prima volta sarà in studio Giorgio Pasotti, protagonista con Ambra Angiolini della nuova fiction di Canale 5 “Il silenzio dell’acqua”.Alessio Boni ripercorre con Silvia Toffanin la sua lunga carriera e i momenti più significativi della sua vita.Inoltre, ospite dal talk show Irama, giovane artista che a Sanremo, con il brano ‘La ragazza con il cuore di latta’, ha emozionato tutti.E ancora, ai drammatici racconti di Serena Grandi e dell’attrice, ex fidanzata di Gabriel Garko, Adua Del Vesco.Potete leggere l'articolodi ...

zazoomblog : Verissimo ospiti puntata del 9 marzo: Irama Serena Grandi e Giorgio Pasotti - #Verissimo #ospiti #puntata #marzo: - tivulive : Domani a @verissimotv ospiti @IRAMAPLUME, Giorgio Pasotti per #ilsilenziodellacqua, Adua Del Vesco, Serena Grandi,… - CrescenzoFilo : RT @MediasetPlay: Domani a #Verissimo una puntata da non perdere! Nuovi ospiti ed emozionanti interviste vi aspettano alle 16:00 su #Canal… -