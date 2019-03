Verissimo | Adua Del Vesco si sfoga | Ero anoressica

Adua del Vesco a Verissimo : "Mi sono ammalata di anoressia - pesavo 34 chili e volevo morire" : Adua del Vesco , conosciuta ai più per essere stata attrice in L'onore e il rispetto, il peccato e la vergogna ed altre fiction e pellicole, si racconta davanti alle telecamere di Verissimo . La sua vita è certamente una costellazione di successi ma nel suo passato l'ombra dell' anoressia si è affacciato portando caos nella vita della donna Mi sono ritrovata in un tunnel oscuro e purtroppo quando me ne sono accorta era un po’ troppo tardi - ...

Verissimo - Adua Del Vesco : confessioni su Gabriel Garko e l’anoressia : Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Adua Del Vesco racconta un periodo molto doloroso della sua vita. L’attrice, nata Rosalinda Cannavò a Messina il 26 novembre 1994, è nota per aver partecipato alla miniserie Il peccato e la vergogna e alla fiction Non è stato mio figlio. Tuttavia, i più la conoscono per via della sua vita privata, e di quel fidanzamento con Gabriel Garko. Un amore grande, il loro, che si è trasformato oggi in un ...