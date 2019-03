Venezuela | blackout in tutto il Paese Maduro ' sabotaggio Usa' | Guaidò ' usurpatore!'

Blackout per molte ore in Venezuela - Nicolas Maduro accusa gli Usa di "sabotaggio" : Il Venezuela è al buio, e non è solo una figura retorica. Durante le ore di punta della sera Caracas è rimasta senza luce e dalla capitale Il Blackout si è poi esteso, interessando altre aree del Paese. Nicolas Maduro incolpa l'opposizione accusandola di sabotaggio e attacca su Twitter "l'imperialismo Usa" artefice della "guerra dell'elettricità".La mancanza di elettricità ha causato tra l'altro il ...

Venezuela - blackout a Caracas e in altre aree. Maduro : “Guerra elettrica Usa”. Pechino : “No a interferenze esterne” : Un blackout ha lasciato Caracas quasi completamente al buio dalle ore di punta di giovedì sera. La mancanza di luce si è poi estesa, interessando altre aree del Venezuela. Il presidente Nicolas Maduro ha subito accusato gli Usa, parlando di “guerra elettrica annunciata e diretta dall’imperialismo statunitense contro il nostro popolo”. Mentre l’autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò su Twitter scrive: “È chiaro ...

