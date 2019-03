Vela – l Campionato Invernale del Golfo di Napoli | nel penultimo appuntamento in palio la

Vela – Campionato invernale d’altura : domenica si assegna il Trofeo Lega Navale Italiana : Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli: domenica 24 febbraio la regata per l’ assegna zione del Trofeo Lega Navale Italiana E’ organizzata dalla Lega Navale Italiana , sezioni di Napoli e di Pozzuoli, la settima tappa del Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli, in programma domenica 24 febbraio. I sessanta equipaggi iscritti disputeranno una regata su boe nelle acque antistanti il Castel dell’Ovo. “Per noi ...

Vela – Campionato Zonale Optimist : trionfo per Pezzilli e Brera : Campionato Zonale Optimist: primi successi stagionali per Lorenzo Pezzilli e Diego Brera Si sono disputate domenica le regate valide per il Campionato Zonale Optimist, evento che ha aperto il 2019 del Circolo Velico Ravennate. Al via poco meno di cinquanta atleti, presenti in rappresentanza dei club dell’XI Zona FIV, che hanno avuto il loro bel da fare per avere la meglio sull’inconsistenza della brezza da nord-ovest che mai, ...