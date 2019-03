Valeria Marini parla dell' arresto di Vittorio Cecchi Gori nel 2001 | Tutto molto

La Confessione : ospiti Valeria Marini e Nicola Gratteri : La soubrette ripercorre il momento dell'arresto a Cecchi Gori, Il Procuratore invece, parlerà del peso della criminalità organizzata.

La Confessione - Valeria Marini : “Per chi ho votato? Salvini”. Gomez : “Giusto bloccare dei minorenni su una nave?” : “Matteo Salvini? Uno che lavora davvero per il bene dell’Italia”. Valeria Marini, ospite de “La Confessione” venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove, non nasconde al conduttore Peter Gomez la sua passione per il ministro dell’Interno: “Mi piace perché è una persona molto diretta, molto concreta, non si fa intimorire, non si ferma davanti alle difficoltà ed è una persona che veramente lavora per poter migliorare la situazione”. ...

La confessione - Valeria Marini : ‘L’arresto di Vittorio Cecchi Gori? Una farsa’ : Venerdì 8 marzo sul NOVE Valeria Marini è ospite di Peter Gomez nella nuova puntata de La confessione in onda alle 22:45. L’attrice e soubrette ripercorre il momento dell‘arresto di Vittorio Cecchi Gori nel 2001. “Lei gli è stata vicino anche nel periodo più duro. Cosa ricorda dei giorni dell’arresto?”, chiede il giornalista. L’ex compagna dell’allora patron della Fiorentina ricorda “tanta agitazione, una situazione da ...

Valeria Marini - “il nuovo fidanzato ha 20 anni meno di lei” : ecco chi è : Valeria Marini, la showgirl stellare che in questo periodo è impegnata nell’organizzazione delle scelte dei tronisti a Uomini e Donne, avrebbe un nuovo amore. L’avevamo lasciata con Patrick Baldassarri con cui aveva partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip. La coppia aveva deciso di testare il proprio rapporto nel docu-reality di Canale 5 ma alla fine quell’esperienza si è conclusa con un addio. E infatti dopo l’ultimo decisivo ...

'Speciale Uomini e Donne : La Scelta' con Tina - De Lellis - Gemma e Valeria Marini : Tutte le anticipazioni sulla versione serale 'Uomini e Donne', in onda venerdì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5

Valeria Marini avrebbe chiesto un passaggio ai Carabinieri dopo la serata a Sanremo : Valeria Marini non finisce mai di stupire e anche in questi giorni in cui è presente a Sanremo per seguire il Festival della canzone italiana, avrebbe trovato il modo per non passare affatto inosservata. Chi ha seguito la prima serata della kermesse musicale di ieri ha avuto modo di vedere che la Marini si trovava in prima fila, al fianco di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi che tutti i pomeriggi la ospitano a 'La vita in diretta per ...

Valeria Marini - problemi con la sicurezza a Sanremo : parla Ciacci : Valeria Marini, imprevisto a Sanremo 2019 con la sicurezza: la rivelazione di Giovanni Ciacci Valeria Marini una delle super presenti al Teatro dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2019. La nota showgirl è stata inquadrata per più di una volta e non è certo passata inosservata. Dal palco è stata anche salutata […] L'articolo Valeria Marini, problemi con la sicurezza a Sanremo: parla Ciacci proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne in prima serata con i tronisti - il castello e Valeria Marini : Aria di novità per il talk dei sentimenti ' Uomini e donne ', che da 23 anni cattura sempre l'attezione di milioni di telespettatori. Venerdì 15 febbraio in prima serata su Canale 5 andrà in onda '...