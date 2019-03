ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Èil provvedimento con il quale nel settembre 2017 fu disposto lodel Consiglio comunale di(Bari) per infiltrazioni mafiose. L’ha deciso il Tar delcon una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dall’ex sindaco Antonio Lomoro.è il paese del barese dove nel settembre 2016 per la festa patronale presunti boss locali scrissero una dedica sulla mongolfiera che tradizionalmente viene lanciata alla fine della festa.Per il Tar, l’esame degli atti “fa emergere la fondatezza della censura ricorsuale inerente la carenza dei presupposti per lodegli organi elettivi locali“; anche perché “la valenza probante di uno dei pilastri argomentativi dell’intero provvedimento”, ovvero il coinvolgimento di alcuni amministratori in un’operazione di polizia, “risulta estremamente ridimensionato dagli ...

Algonfdez : RT @fattoquotidiano: Valenzano, annullato dal Tar del Lazio scioglimento per infiltrazione mafiosa: “Carenza di presupposti” - fattoquotidiano : Valenzano, annullato dal Tar del Lazio scioglimento per infiltrazione mafiosa: “Carenza di presupposti” - Cascavel47 : Valenzano, annullato dal Tar del Lazio scioglimento per infiltrazione mafiosa: “Carenza di presupposti”… -