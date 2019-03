«Vado da mia madre e l’abbraccio forte» L’8 marzo delle millennials

Francesco Renga : "Mio padre ha l'Alzheimer. Ogni volta che Vado da lui - mi parla di mia madre scomparsa" : Nel 2005 ha vinto il Festival con il brano "Angelo", e quest'anno Francesco Renga ci riprova. L'artista bresciano è intervenuto nella trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Bolivo su Rai 1, per parlare del suo brano "Aspetto che torni" e raccontarne la genesi:Ho scritto la canzone in una notte. In questa canzone, ho trovato ispirazione e hanno trovato voce, parole che probabilmente sedimentavano in me da un po' di tempo. In questo ...

Motta : "La mia canzone sui migranti farà discutere. Vado anche a rappresentare chi la pensa come me" : Motta è sicuro: la sua canzone sui migranti discutere a Sanremo e non solo. È tra i cantanti più attesi al Festival anche se i bookmaker puntano su altri (qui le nostre impressioni al primo ascolto). Ma il suo testo Dov'è l'Italia non passerà inosservato. "Li faremo discutere. Ora Vado ad assumermi le responsabilità di quello che penso, Vado anche a rappresentare chi la pensa come me", ha dichiarato il ...

È pace tra governo e sindaci - ma Leoluca Orlando resiste : "Io Vado avanti. Provvederò a mia firma a rilasciare i certificati di residenza" : L'incontro della pace. Quello chiarificatore dalle parole rassicuranti. Anche se poi il ministro Matteo Salvini ha alzato nuovamente il tiro: "Non avevano capito". A giudicare dalle dichiarazioni ufficiali, rilasciate dopo un'ora di colloquio sul decreto Sicurezza tra il premier Giuseppe Conte e una rappresentanza dell'Anci, tutti i nodi sarebbero stati sciolti. "Abbiamo portato delle proposte di integrazione e di armonizzazione della norma e ...

