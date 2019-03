Usa, missione compiuta per Crew Dragon

Con un tuffo nell'Oceano Atlantico, si conclude come da programma ladi prova Demo-1 di, la capsula della Spacex progettata per ridare agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio a 8 anni dall' uscita di scena dello Space Shuttle. Il successo del viaggio di rientro con il manichino Ripley, iniziato oltre sei ore fa con lo sgancio automatico dalla stazione spaziale internazionale (Iss) e proseguito senza intoppi, spiana la strada al primo volo con due astronauti previsto a luglio.(Di venerdì 8 marzo 2019)

