Usa | condannato l' ex capo del comitato elettorale di Trump

Agente polizia penitenziaria condannato per assenteismo - assolto dall'accUsa di spaccio : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Bimbo disabile a caUsa del vaccino obbligatorio : Ministero della Salute condannato a risarcire : I Tar ha imposto al Ministero della Salute di versare un risarcimento di 500mila euro a una famiglia modenese il cui figlio ha contratto una patologia irreversibile in seguito alla vaccinazione, avvenuta nel 2004.Continua a leggere

Pedofilia - condannato in Australia il cardinale Pell : ha abUsato sessualmente di due ragazzi dopo la messa domenicale : Il cardinale Australiano George Pell, uno dei consiglieri più vicini a papa Francesco, è stato giudicato colpevole di aver aggredito sessualmente due ragazzi componenti del coro. Il cardinale 77enne, che resta libero su cauzione in attesa della sentenza che potrebbe arrivare a metà marzo, rischia fino a 50 anni di carcere. È il religioso cattolico più anziano mai condannato per reati sessuali su minori. Una giuria Australiana ha riconosciuto ...

Mediaset vince caUsa contro Facebook : il social network condannato per violazione del diritto d’autore e diffamazione : Ha ospitato link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma: per la prima volta Faceboook viene condannata, in Italia, per violazione del diritto d’autore e per diffamazione. Il tribunale di Roma ha dato ragione a Mediaset che si era rivolta ai giudici dopo che, nel 2012, alcuni utenti anonimi avevano aperto una pagina Facebook dedicata a un cartoon trasmesso da Italia Uno, Kilari. Alcuni link della pagina conducevano da un ...

Pedofilia - Papa : ‘Parente del diavolo chi accUsa Chiesa’. Errore nel press kit : ‘Pell condannato’. La sentenza non c’è ancora : “Coloro che passano la vita accusando la Chiesa sono parenti del diavolo”. Papa Francesco sembra rispondere indirettamente al contenuto di Sodoma, il volume scritto dal sociologo francese Frédéric Martel che accusa di omosessualità l’80 percento del clero della Chiesa cattolica. Bergoglio ha rotto il silenzio alla vigilia dell’uscita del libro in concomitanza con l’inizio del summit sulla Pedofilia che si terrà in Vaticano e quale parteciperanno ...

Un uomo colombiano che ha abUsato sessualmente di 276 bambini è stato condannato a 60 anni di carcere : Un uomo colombiano che ha abusato sessualmente di 276 bambini è stato condannato a 60 anni di carcere. Juan Carlos Sánchez Latorre ha commesso gli abusi tra il 2007 e il 2008, quando aveva trent’anni: con un falso nome contattava

El Chapo condannato per tutti i capi d’accUsa : Joaquin Archivaldo Guzmán Loera, aka El Chapo, è stato ritenuto colpevole di tutti e 10 i capi di accusa che gli erano stati imputati: dall’associazione a delinquere nell’ambito della criminalità organizzata al traffico di armi fino al riciclaggio di denaro sporco. Uno dei suoi avvocati difensori ha detto che farà ricorso ma, molto probabilmente, il processo finirà qui. La difesa non ha, infatti, negato i crimini del narcotrafficante, per ...

Usa - cani imbottiti di eroina nel ventre per passare la frontiera : condannato veterinario : Era uno dei migliori studenti della sua classe, ma dopo un po’ aveva iniziato ad utilizzare le proprie competenze per 'scopi criminali', con totale disprezzo dei cani a lui affidati. Andres Lopez Elorez, un cittadino spagnolo di 39 anni, quando frequentava la facoltà di veterinaria in Colombia, aveva inventato un metodo, davvero crudele, per far arrivare l’eroina negli Stati Uniti, eludendo tutti i controlli. La droga veniva impiantata nel ...

Siria - governo Assad condannato dalla corte Usa per la morte di Marie Colvin : Una corte statunitense ha giudicato il governo Siriano colpevole dell'uccisione della corrispondente di guerra del Sunday Times Marie Colvin, vittima del bombardamento del Baba Amr Media Center di Homs (Siria) del febbraio 2012, e ha richiesto un risarcimento per la famiglia di 302,5 milioni di dollari. La giudice di corte distrettuale Amy Berman Jackson, nella sentenza rilasciata il 30 gennaio, ha concluso che l'attacco condotto dall'esercito ...

Cane caUsa un incidente mortale : condannato il padrone : Due mesi di carcere, con pena sospesa, per un pensionato di 80 anni colpevole di non aver custodito in maniera adeguata il...

Usa - condannato per omicidio di una bimba di 8 anni : pedofilo ucciso da altri detenuti : Negli Stati Uniti d'America, precisamente in un istituto penitenziario dell'Oklahoma, il detenuto Anthony Palma, secondo quanto riferisce il sito Teleclubitalia.it, è stato trovato morto all'interno della sua cella, dopo essere stato ucciso dagli altri detenuti del carcere. In particolare, il presunto esecutore del suo omicidio sarebbe stato il compagno di cella, determinato a porre fine alla vita dell'uomo a causa degli orrendi crimini commessi ...

Usa - condannato a morte si suicida nella sua cella in carcere : Voleva farla finita, soprattutto dopo che la sua sentenza di morte è stata rinviata per ben due volte. Così, Scott Raymond Dozier, un 48enne, ha deciso di togliersi la vita da solo, impiccandosi nella sua cella in un carcere di massima sicurezza in Nevada. La tragedia si è verificata alla Ely State Prison, nella contea di White Pine County. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale e dai media americani, pare che diverse volte ...

Usa : condannato a morte suicida in cella : 23.59 Un condannato a morte è stato trovato morto nella sua cella in un carcere di massima sicurezza nel Nevada negli Usa. Le autorità ipotizzano un suicidio. L' uomo,48 anni, condannato alla pena capitale nel 2007 per due omicidi commessi in Nevada e Arizona, aveva più volte sollecitato l'esecuzione per iniziezione letale chiedendo di non voler restare oltre nel braccio della morte. Per questo aveva rinunciato agli appelli e ai ricorsi. La ...