Uomini e Donne | anticipazioni | ANDREA bacia KLAUDIA | NATALIA e MURIEL

Oggi Uomini e Donne : Maria De Filippi fa commuovere Giulia : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne: la proposta di Maria De Filippi E’ appena andata in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. In questa occasione c’è stato finalmente il tanto atteso confronto tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglià. E a proposito di quest’ultima c’è stato anche un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti di stucco. Cos’è successo? Maria De Filippi ha proposto a Giulia ...

Uomini e donne - Giulia incontra Lorenzo (video) e sale sul trono in lacrime (video) : Nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda oggi, venerdì 8 marzo 2019, l'ex tronista Lorenzo ha incontrato Giulia, la corteggiatrice che non ha scelto preferendole Claudia. In questa occasione, Giulia ha detto di credere in cuor suo alla buona fede di lui, il quale a sua volta ha spiegato di non essere per nulla arrabbiato con lei. Lorenzo le ha raccontato che "in villa sono stato meglio con te che con Claudia" e che "non ...

GIULIA CAVAGLIÀ NUOVA TRONISTA/ Uomini e donne : 'Lo sfogo post scelta? Solo rabbia' : GIULIA CAVAGLIÀ NUOVA TRONISTA, video Uomini e donne anticipazioni, Maria De Filippi rilancia: 'Abbiamo un regalo per te'

LUCA DAFFRÈ/ Uomini e Donne : Angela Nasti felice di vederlo - lui ha dei dubbi : LUCA DAFFRÈ torna a Uomini e Donne per corteggiare Angela Nasti, ma conquista la nuova tronista Giulia Cavaglià: guerra tra Donne per lui?

Uomini e Donne - Ivan confessa : “Sonia? Proverò a sopportarla!” : Ivan Gonzalez parla di Sonia Pattarino e rivela: “Mi prende in giro tutto il tempo” Questo venerdì sarà il primo venerdì senza una scelta di Uomini e Donne. Prima è toccato a Teresa, che ha ricevuto il no da Andrea, poi è arrivato il turno di Lorenzo e Luigi che hanno scelto rispettivamente Claudia e Irene. Infine la sofferta scelta di Ivan Gonzalez che, resosi conto di aver perso per sempre Natalia, ha deciso di optare per Sonia ...

Rissa a Uomini e Donne : interviene la sicurezza : Probabilmente non lo vedremo mai, ma un fatto molto grave si è verificato durante le ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne: una Rissa ha coinvolto alcuni dei protagonisti del parterre ...

Uomini e Donne - Teresa Langella umiliata da Tina Cipollari : reazione spropositata - caos dalla De Filippi : caos a Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. caos scatenato da una spietatissima Tina Cipollari. Già, perché in studio è tornata Teresa Langella, fresca del rifiuto di Andrea Dal Corso. L'ex tronista senza troppi giri di parole ha detto di esserci rimasta malissimo

Uomini e Donne anticipazioni - Angela e Luca Daffrè : qualcosa va storto : anticipazioni Uomini e Donne, Angela vuole conoscere Luca Daffrè: l’arrivo di Giulia rovina tutto Angela Nasti ha fatto chiamare in studio Luca Daffrè. La nuova tronista di Uomini e Donne è propensa a conoscere l’ex corteggiatore di Teresa Langella. Lui dice di essere attratto da lei fisicamente e un po’ meno caratterialmente. Il video di […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Angela e Luca Daffrè: qualcosa va ...

Uomini e Donne news - Ivan e Sonia : la Pattarino spiazza Gonzalez : news Uomini e Donne, Ivan e Sonia dopo la scelta: la Pattarino completamente diversa Ivan e Sonia hanno raccontato al magazine di Uomini e Donne come sono andati i loro primi giorni da fidanzati. Dopo la scelta, i due sono felici della decisione presa all’interno del castello. Nonostante lei fosse piena di dubbi nei confronti […] L'articolo Uomini e Donne news, Ivan e Sonia: la Pattarino spiazza Gonzalez proviene da Gossip e Tv.

Raffaella Mennoia si sfoga : con quale ex di Uomini e Donne ce l’ha? L’autrice chiarisce : Uomini e Donne, il duro sfogo di Raffaella Mennoia sui social: con quale ex protagonista del Trono Classico ce l’ha? L’autrice fa chiarezza Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice storica di Uomini e Donne, è sempre stata molto attiva sui social. Con il suo profilo Instagram comunica spesso con i suoi […] L'articolo Raffaella Mennoia si sfoga: con quale ex di Uomini e Donne ce l’ha? L’autrice ...

Gossip Uomini e Donne : Natalia si sbilancia su Andrea Zelletta : Natalia Paragoni di Uomini e Donne su Andrea Zelletta: “Credo in lui!” Come è noto, al Trono Classico di Uomini e Donne è ritornata Natalia Paragoni per Andrea Zelletta, il quale aveva raggiunto qualche giorno fa la ragazza nella Villa durante il weekend dedicato a Ivan Gonzalez, anche se in un secondo momento lo spagnolo aveva deciso di lasciare andare libera la sua corteggiatrice. In un’intervista per Uomini e Donne Magazine, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Andrea fa infuriare le pretendenti - Federica eliminata : E’ stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne con Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Mentre le due ragazze sembrano contendersi le attenzioni di Luca Daffrè, Andrea Zelletta ha detto addio a Federica Francia. Ora il modello di origini pugliesi è rimasto solo con Muriel, Natalia e Klaudia. Vediamo che cosa è successo durante l'ultima registrazione del programma. Federica Francia si è autoeliminata Le ...

Uomini e Donne - Luigi e Irene : i retroscena del dopo scelta : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni: il dopo scelta insieme a Irene e le parole su Nicola Panico Luigi e Irene hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne magazine. La neo coppia nata all’interno dello studio del Trono Classico ha raccontato come stanno trascorrendo le prime giornate da fidanzati. A quanto pare, le cose tra di […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi e Irene: i retroscena del dopo scelta proviene da Gossip e Tv.