Un punto per il giro veloce? Ultima americanata in arrivo

F1 - RIVOLUZIONE nel Mondiale : verrà assegnato un punto per il giro più veloce in gara! : Incredibile novità nel Mondiale F1 che scatterà il prossimo weekend con il GP d’Australia. Il Consiglio Mondiale della FIA ha infatti approvato un provvedimento che RIVOLUZIONErà l’intero campionato: verrà assegnato un punto, ovviamente valido per la classifica generale, al pilota che firmerà il giro più veloce in gara. Il punto di bonus sarà valido solo se il pilota che siglerà la tornata più rapida sarà tra i primi dieci al ...

Ecco gli sfondi per rendere il foro nel display del Samsung Galaxy S10 un punto di forza : Il foro nel display dei Samsung Galaxy S10 è una caratteristica che può essere sfruttata per rendere l'aspetto complessivo del device più accattivante L'articolo Ecco gli sfondi per rendere il foro nel display del Samsung Galaxy S10 un punto di forza proviene da TuttoAndroid.

Caso Fogli - il mezzo mea culpa di Corona : "Non ho dormito per tre notti - è stato il punto più basso della mia carriera" : Dopo l'indignazione delle opinioniste, la bufera sui social network, la fuga degli sponsor, è di qualche giorno fa l'annuncio dell'addio di Caffè Borbone, e soprattutto dopo le prime teste fatte ...

Marte - esplorazione a 360 gradi : gli esperti si riuniscono per fare il punto : Mars Sample Return è un progetto che prevede lo sviluppo di una missione automatica in grado di raccogliere campioni di suolo marziano per poi riportarli a terra per le analisi, noto per la sua complessità e per i tempi di sviluppo molto lunghi. Sebbene la sua realizzazione sia difficile – spiega Global Science – molte tra le agenzie spaziali hanno da tempo manifestato l’interesse nello sviluppo di un programma congiunto. Ora, un ...

L’Aquila : “I luoghi vengono ristrutturati - ma non hanno più una vita” : a 10 anni dal terremoto gli architetti si riuniscono per fare il punto : Due giorni a L’Aquila a dieci anni dal terremoto, questa è l’iniziativa dell’Ordine e dalla Fondazione architetti Firenze, per una visita alla città e ai suoi cantieri ancora aperti. L’itinerario organizzato con il supporto della Fondazione architetti Chieti-Pescara e in collaborazione con Pro Viaggi Architettura è in programma per venerdì 29 e sabato 30 marzo. Grazie alla stretta collaborazione tra la rete delle ...

Sci alpino - Federica Brignone : “punto ad ottenere il massimo per giocarmi il podio”; Sofia Goggia : “Voglio migliorare anche in gigante” : Dopo la cancellazione di tutto il weekend a Rosa Khutor (Russia), la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa rotta verso la Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche, con venerdì un gigante e sabato uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittorie di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

Sondaggi : la Lega stabile - il M5s perde. Pd - effetto Zingaretti : cresce di un punto : Le tendenze dei due partiti di maggioranza ormai consuete: la Lega stabile con trend in positivo ben oltre il 30 per cento, il M5s in calo seppur flebile, ben sotto il 25. Ma nella settimana dell’elezione a segretario di Nicola Zingaretti è il Pd a fare un balzo in avanti nei Sondaggi. Sono i dati di Swg per il TgLa7. Più in particolare la Lega tocca questa settimana il 33,4 per cento, con un lieve aumento dello 0,2 per cento in una ...

Operazione Kerkent - Andrea puntorno : chi è l’ex capo ultras arrestato dalla Dia : L’ultima volta che si è visto a Torino era il 28 febbraio 2018, circa un anno fa. Quel giorno si è presentato in tribunale come testimone Andrea Puntorno, ex capo ultras dei “Bravi ragazzi” arrestato oggi dalla Dia di Palermo. Davanti ai giudici doveva rispondere ad alcune domande sull’estorsione e le minacce subite da sua moglie, Patrizia Fiorillo, per opera di due uomini, Salvatore “Totuccio” Boncore, 62 anni, e Vincenzo Maccione, 60 anni. ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Castellana Grotte e Gioia del Colle perdono un punto : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA- Nel Girone Blu di A2 Maschile sono andate in scena stasera, a completare ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per Mutuionline : Scambia in profit Mutuionline , che lievita dell'1,85%. Il movimento di Mutuionline , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente ...

Cagliari-Inter - Spalletti in conferenza dimentica Icardi : “punto su Perisic” : CAGLIARI INTER – Si sono lentamente placate le pesanti polemiche che hanno fatto seguito a Fiorentina-Inter. Il rigore concesso in pieno recupero dall’arbitro Abisso rimane sul gozzo a tifosi e addetti ai lavori interisti, ora però è già tempo di vigilia di campionato e domani è imperativo ripartire nel primo anticipo della prossima giornata di […] L'articolo Cagliari-Inter, Spalletti in conferenza dimentica Icardi: ...

Sondaggi elettorali EMG - continua il calo del Movimento 5 Stelle che perde un punto : Sondaggi elettorali EMG, continua il calo del Movimento 5 Stelle che perde un punto Secondo l’ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG presso Agorà il Movimento 5 Stelle appare ancora in declino. Non stupisce il dato dopo la sconfitta alle elezioni regionali sarde, che hanno relegato il M5S a circa l’11%. Del resto il voto sardo non è passato indenne neanche all’interno di coloro che sono elettori della maggioranza. Il 29% ...

[Il punto] Reddito di cittadinanza : on line il modulo Inps per presentare la domanda : L' Inps ha messo on line sul proprio sito il modulo per fare la domanda di Reddito di cittadinanza. E' possibile trovarlo tramite la sezione Tutti i moduli . Il 6 marzo si partirà con le domande e, da ...