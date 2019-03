Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 17 | 10

Governo - Ultime Notizie sulla Tav | Sky TG24 | : Il vicepremier: "L'opera non sta in piedi. Chi tifa per la Tav vuol far cadere il Governo". E al leader leghista, che aveva rimandato i contatti a lunedì, replica: ci aspetta un weekend di lavoro, da ...

Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 16 : 10 : Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli Stefano Cucchi il PM i carabinieri avevano una relazione segreta sull’autopsia il 30 ottobre 2009 era stata fatta una relazione preliminare sui primi risultati all’autopsia Stefano Cucchi tenuta Segreta ma di comando provinciale il gruppo di Roma sapevano l’ho detto il PM Giovanni musarò nel corso ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Genitori Renzi : revoca domiciliari - 8 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Sono stati revocati i domiciliari ai Genitori dell'ex presidente del consiglio, Matteo Renzi, 8 marzo 2019,

Sciopero 8 marzo 2019 : Ultime Notizie - orari e fasce garantite | : Giornata di mobilitazione nelle città, con agitazioni promosse dai sindacati che riguarderanno molti settori. Colpiti in particolare i trasporti. LIVEBLOG

Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 15 : 10 : Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli Stefano Cucchi BPM i carabinieri avevano una relazione segreta sull’autopsia il 30 ottobre 2009 era stata fatta una relazione preliminare primi risultati all’autopsia Stefano Cucchi Segreta ma di comando provinciale il gruppo di Roma sapevano l’ho detto il PM Giovanni musarò nel corso del processo ...

Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 14 : 10 : Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Brasca scintille tra i due vicepremier sulla tavola nel contratto c’è la revisione dell’Opera che giusta si possono tagliare le spese struttura è giusto chiedere più contributi all’Europa e alla Francia si può fermarla e conto che il buon senso prevalga ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ...

Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 13 : 10 : Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Silvio Berlusconi è indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito dell’indagine della procura di Roma su alcune sentenze pilotate del Consiglio di Stato il lunedì indagini che ha portato a dispersione Berlusconi è legato alla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016 che annullò per l’ex presidente ...

Governo Ultime Notizie : tensione sulla Tav - lunedì partono i bandi | Sky Tg24 | : Il ministro dell'Interno: l'opera non si può fermare, "conto che il buon senso prevalga". E sull'accusa che gli ha mosso Di Maio di essere "irresponsabile", ribatte: "No, sono coerente. E poi Luigi ...

Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Nel contratto c’è la revisione della opera che è giusta si possono tagliare spese struttura è giusto chiedere più contributi all’Europa alla Francia non si può fermarla e conto che il buon senso prevalga l’ho detto dell’interno Matteo Salvini a RTL quanto a possibile rinvio della decisione dopo gli europei di maggio il ministro ha sottolineato che ...

Governo Ultime Notizie : tensione sulla Tav - lunedì partono i bandi - Sky Tg24 - : Il ministro dell'Interno: l'opera non si può fermare, "conto che il buon senso prevalga". E sull'accusa che gli ha mosso Di Maio di essere "irresponsabile", ribatte: "No, sono coerente. E poi Luigi ...

Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Nel contratto c’è la revisione della opera che è giusta si possono tagliare spese struttura è giusto chiedere più contributi all’Europa alla Francia non si può fermarla e conto che il buon senso prevalga l’ho detto dell’interno Matteo Salvini RTL quanto a possibile rinvio della decisione dopo gli europei di maggio il ministro ha sottolineato che il ...

Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il responsabile No solo coerente fa Luigi parlava i suoi Comunque non mi scandalizzo sempre lavorato per riavvicinare le posizioni devono partire i bandi per la TAV a me interessa quello lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini RTL commentando le parole del vice premier Di Maio che aveva definito il responsabile lo stesso Salvini dopo ...

Di nuovo morto Gabriel Garko - ma le Ultime Notizie parlano di un’altra bufala l’8 marzo : Non poteva proprio mancare l'appuntamento periodico con alcune celebrità che ci lasciano in nome di una bufala, al punto che oggi 8 marzo torna a girare sui social l'annuncio "morto Gabriel Garko". Sì, tocca dire "torna", perché la medesima fake news aveva preso piede sempre su Facebook poco più di un mese fa, come avrete notato anche dall'approfondimento che dedicammo alla notizia a suo tempo. C'è poco da dire in questi casi, in quanto senza ...

Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio rimane altissima la tensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla Tav sono pronto ad andare fino in fondo aperte Ministro dell’Interno minacciare una crisi di governo un comportamento irresponsabile risponde l’altro vicepremier. intanto estreme da parte sua forti dubbi sull’utilità dell’Opera prende tempo mentre dalla Francia ...