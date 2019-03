Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 13 | 10

Governo Ultime Notizie : tensione sulla Tav - lunedì partono i bandi | Sky Tg24 | : Il ministro dell'Interno: l'opera non si può fermare, "conto che il buon senso prevalga". E sull'accusa che gli ha mosso Di Maio di essere "irresponsabile", ribatte: "No, sono coerente. E poi Luigi ...

Governo Ultime Notizie : tensione sulla Tav - lunedì partono i bandi - Sky Tg24 - : Il ministro dell'Interno: l'opera non si può fermare, "conto che il buon senso prevalga". E sull'accusa che gli ha mosso Di Maio di essere "irresponsabile", ribatte: "No, sono coerente. E poi Luigi ...

Di nuovo morto Gabriel Garko - ma le Ultime Notizie parlano di un’altra bufala l’8 marzo : Non poteva proprio mancare l'appuntamento periodico con alcune celebrità che ci lasciano in nome di una bufala, al punto che oggi 8 marzo torna a girare sui social l'annuncio "morto Gabriel Garko". Sì, tocca dire "torna", perché la medesima fake news aveva preso piede sempre su Facebook poco più di un mese fa, come avrete notato anche dall'approfondimento che dedicammo alla notizia a suo tempo. C'è poco da dire in questi casi, in quanto senza ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 conviene in 2019 - calcolo con retributivo : Pensioni ultime notizie: Quota 100 conviene in 2019, calcolo con retributivo Sulle Pensioni ultime notizie riguardano i calcoli riportati dal consigliere dell’Ufficio parlamentare di bilancio Alberto Zanardi, che si è occupato prevalentemente di Quota 100, e anche del reddito di cittadinanza. In occasione dell’audizione in commissione Lavoro alla Camera avente come oggetto proprio il decreto contenente le due misure principe di questa ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 e riscatto - Landini “rotto le scatole” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e riscatto, Landini “rotto le scatole” Landini contro il governo sulle Pensioni Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Maurizio Landini (Cgil) sulle Pensioni d’oro dei sindacalisti. Ma tiene banco ancora l’incontro tra gli esponenti del Governo e il Coordinamento RiscattaLaurea, relativamente alle misure previste per agevolare il montante contributivo ad alcune tipologie di ...

Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale venerdì 8 marzo Buongiorno da Francesco Vitale scintille Salvini Di Maio sulla Tav sono pronto ad andare fino in fondo avverte il Ministro dell’Interno minacciare una crisi di governo è un comportamento irresponsabile risponde l’altro vice premier Conte prime da parte sua forti dubbi sull’utilità dell’Opera e prende tempo la Francia Intanto si dice aperta una discussione tra partner predatori ...

Infortunio Perisic/ Ultime Notizie Inter : a rischio per il derby? : Inter, Infortunio Perisic nel match di Europa League contro l'Eintracht: affaticamento muscolare per l'esterno croato. E' a rischio per il derby?

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Ferrigno parliamo del reddito di cittadinanza risposta regioni Ministero del Lavoro sulle modifiche al Decreto né tu navigatori non abbiamo il testo che diamo invio dice il presidente della Liguria Toti n 2 della conferenza delle regioni che Mario deve dirci cosa vuol fare se vuole che scriviamo un parere a noi mandamento da venerdì hanno ...