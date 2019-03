Ultimatum di Salvini | il Governo cade senza Tav

Tav - vertice decisivo a palazzo Chigi : l'Ultimatum di Salvini a Di Maio e Toninelli : È il vertice decisivo sulla Tav e sul futuro del governo quello in corso a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Prima di raggiungere la riunione, Salvini ha lasciato inte

Autonomia - Salvini lancia un Ultimatum a Conte e Di Maio 'Entro la settimana presento il progetto' : 'Ieri sera ho detto a Conte e all'amico Di Maio che entro il fine settimana ho il dossier pronto, e poi ci confronteremo'. Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a una domanda sull'Autonomia di Veneto ...

Silvio Berlusconi - l'Ultimatum di Brunetta a Salvini : così Forza Italia si va a suicidare : Proprio quando l'ex ministro Renato Brunetta lancia l'ultimatum agli alleati del Carroccio dalle colonne del Corriere della sera : 'Non è più accettabile la sua ambiguità, nè la sua politica dei due ...

Di Battista contro Salvini : “Ultimatum al Venezuela? Una stronzata. Ridicolo come Macron qualsiasi”. Lui : “Parla a vanvera” : “Firmare l’ultimatum Ue al Venezuela è una stronzata megagalattica. E mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola“. Così Alessandro Di Battista su Facebook ha attaccato il ministro dell’Interno. Immediata la risposta del capo del Viminale. “Di Battista ignora e parla a vanvera. Prima tornano diritti, benessere e libertà in Venezuela, ...

Venezuela - Lega e M5s si dividono ancora - Salvini : 'Sì Ultimatum a Maduro' ma Di Battista : 'Stronzata' : Nuovo scontro nel governo. Questa volta ad alimentare i contrasti è la crisi in Venezuela . Secondo il vicepremier Matteo Salvini , infatti, Francia, Germania e Spagna "hanno fatto bene a dare l'...

Venezuela - Salvini : Bene Ultimatum a Maduro - spero Italia si associ : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

"Nuove regole o finisce qui". Salvini dà l'Ultimatum alla missione Sophia : Lo strappo della Germania ha aperto il vaso di Pandora. Perché se è vero che la missione Sophia è stata pensata e per risolvere l'emergenza immigrazione è anche vero che nel corso degli anni non ha fatto altro che portare in Italia tutti gli immigrati che venivano soccorsi nel Mar Mediterraneo. E così non appena da Berlino i tedeschi hanno fatto sapere che si sarebbero chiamati fuori dall'accordo, Matteo Salvini ha colto la palla al balzo per ...