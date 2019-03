Tutti i risultati dell’andata degli ottavi di Europa League

Risultati e classifica Serie D Girone G - 30a giornata : Lanusei sempre davanti a Tutti : Una vera e propria goleada ha caratterizzato la 30^ giornata del Girone G di Serie D, nessuna partita è terminata a reti bianche e il risultato con più gol è stato Budoni – Latina 5-2. Le gare sono state giocate domenica 3 marzo 2019 tra le 14:30 e le 15. Risultati 30^ giornata Il Lanusei ha vinto a Sassari e rimane ben saldo in vetta alla classifica. I sardi sono gli unici della zona play-off a non aver conquistato i tre punti: Trastevere ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 : Tutti i risultati e i podi delle Finali di Specialità. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio si sono disputate le Finali di Specialità al Trofeo di Jesolo 2019, 12^ edizione della Classicissima di Ginnastica artistica. In pedana seniores e juniores che si sono date battaglia per la conquista degli otto titoli in palio: l’Italia festeggia il successo di Asia d’Amato al volteggio davanti a Desiree Carofiglio (solo due atlete in gara) e il terzo posto di Elisa Iorio alle parallele. Entrambi i podi sono stati ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati e classifica dei tempi (28 febbraio) : Leclerc e la Ferrari davanti a Tutti : Charles Leclerc timbra il miglior tempo nella terza e penultima giornata di Test di F1 a Barcellona (Spagna). Il giovane pilota della Ferrari ha realizzato un’ottima prestazione, chiudendo il suo miglior giro in 1’16?231, tempo vicino al record della pista in qualifica di Lewis Hamilton, che con la Mercedes oggi è invece decimo in 1’18?097, ma con le mescole C2. Alle spalle di Leclerc troviamo invece Alexander Albon (+0?651) con la Toro Rosso e ...

Samsung Volley Cup A2 – I risultati da Tutti i campi di Pool Promozione e Pool Salvezza : Samsung Volley Cup A2: Pool Promozione, la Bartoccini va in fuga. Delta Informatica e Omag agganciano il secondo posto. Pool Salvezza, tris della Sigel. Il Cuore di Mamma respinge l’assalto di Roma, salgono Sassuolo e Montecchio Pool Promozione BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA – VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-19 25-18 22-25 25-15) Terza vittoria su tre gare disputate per la Bartoccini Gioiellerie Perugia. Al PalaBarton le magliette ...

Slittino – Coppa del mondo - Tutti i risultati degli azzurri a Sochi : Italia ai piedi del podio nella staffetta : Sochi, Italia 4ª nella staffetta. I risultati delle sprint e le classifiche finali di Coppa del mondo di doppio, singolo femminile e maschile Russia padrona a Sochi nelle sprint che hanno chiuso la Coppa del mondo di Slittino artificiale. Il risultato più importante è arrivato nell’ultima gara, quella del singolo maschile, perché bissando il successo ottenuto in mattinata, Semen Pavlichenko si è assicurato per la prima volta in ...

MotoGP - Test Losail 2019 : risultati e classifica prima giornata. Vinales davanti a Tutti - Valentino Rossi e Dovizioso in top-5 : Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo nella prima giornata dei Test MotoGP a Losail, lo spagnolo della Yamaha ha giganteggiato in Qatar stampando un rilevante 1:55.051 che gli ha permesso di precedere Rins di un decimo. Andrea Dovizioso si è messo in luce con la sua Ducati e ha chiuso al terzo posto a mezzo secondo dal leader, appena davanti a Danilo Petrucci e a Valentino Rossi che hanno risposto presente. Marc Marquez attardato, il ...

Anticipazioni Amici 18 prossime puntate : i risultati delle sfide di Tutti i concorrenti : prossime puntate Amici 18: le Anticipazioni sulle sfide di Federico e Valentina Le prossime puntate di Amici 18 vedranno Federico Milan e Valentina Vernia affrontare le sfide dovute alla loro posizione in classifica. Entrambi infatti si sono piazzati ultimi e questo nonostante il primo sia abbastanza ben visto dai professori e la seconda sia particolarmente […] L'articolo Anticipazioni Amici 18 prossime puntate: i risultati delle sfide di ...

Tiro con l’Arco - cala il sipario sulla quinta edizione dell’Italian Challenge di Rimini : Tutti i risultati : Conclusa la quinta edizione dell’Italian Challenge di Rimini, nell’arco olimpico vincono Annalisa Agamennoni e Marco Seri e nel compound Irene Franchini e Giuseppe Seimandi Record di partecipanti e grande spettacolo per la quinta edizione dell’Italian Challenge conclusa alla Fiera di Rimini. La gara internazionale, inserita nel calendario World Archery, ha portato sulla linea di Tiro della Fiera di Rimini quasi 500 atleti ...

Europa League - i risultati dei sorteggi : ecco Tutti gli accopiamenti : Europa League – Alle ore 13, a Nyon, sono andati in scena i sorteggi di Europa League. Grande attesa per le italiane Inter e Napoli che hanno atteso con ansia i loro avversari. Le partite si giocheranno, in gare di andata e ritorno, il 7 e il 14 marzo. Gli spauracchi si chiamano Chelsea, Arsenal, […] L'articolo Europa League, i risultati dei sorteggi: ecco tutti gli accopiamenti proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati 20 febbraio (mattina). Raikkonen sorprende Tutti - ma ottimo passo per la Ferrari : La terza giornata dei Test pre-stagionali di Barcellona si è aperta con una sorpresa rispetto alle uscite precedenti, infatti al comando della classifica non c’è la Ferrari. Il miglior tempo della sessione mattutina è stato siglato dal finlandese Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), il quale è andato a caccia della prestazione montando un set di gomme C4 (le più morbide usate in questi giorni) e sfondando per la prima volta il muro ...

F1 - Test Barcellona 2019 : i risultati del mattino - Charles Leclerc davanti a Tutti - Giovinazzi terzo - Hamilton chiude settimo : Seconda giornata di Test che ha preso il via quest’oggi a Barcellona (Spagna), riservata alle monoposto di Formula Uno, e la Ferrari è stata ancora protagonista. Se ieri infatti era stato Sebastian Vettel a centrare il bersaglio grosso, oggi è stato il turno del monegasco Charles Leclerc. Il nuovo pilota della Rossa ha subito dimostrato una grande confidenza con la monoposto, ottenendo ottimi tempi con grande tranquillità. Il 21enne nativo ...

Rugby – Serie A : disputata la dodicesima giornata - Tutti i risultati dei tre Gironi : Si è giocata oggi la dodicesima giornata del campionato di Serie A, tante emozioni nei tre Gironi Nella dodicesima giornata del Girone 1 della Serie A sorridono Pro Recco e Cus Milano che tra le mura amiche battono rispettivamente Rugby Milano e Cus Torino. Successi esterni per Cus Genova in casa del Parabiago e del Biella nel derby piemontese contro il TKGroup Rugby Torino. Nell’anticipo del sabato la capolista Lyons Piacenza ha superato ...

Rugby – Campionato di TOP12 - Tutti i risultati della quindicesima giornata : Rovigo non lascia scampo al ValoRugby e vola in testa alla classifica, agganciando il Kawasaki Robot Calvisano Va al FEMI-CZ Rovigo il big match della quindicesima giornata di Campionato di TOP12. I Bersaglieri, dopo aver battuto 30-21 il ValoRugby nel pomeriggio odierno, raggiungono a quota 58 il Kawasaki Robot Calvisano in vetta al Campionato. Sorride anche l’Argos Petrarca Padova: con la vittoria con bonus per 36-8, gli uomini di ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Laura Muir quarta di sempre sul miglio! Mondiale stagionale di Su Bingtian : Tutti i risultati a Birmingham : A Birmingham (Gran Bretagna) è andata in scena la quinta tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. La notizia del giorno è ovviamente il record del mondo firmato da Samuel Tefera sui 1500 metri ma non sono mancati altri risultati di rilievo. tutti si aspettavano il record nazionale di Laura Muir sul miglio e la beniamina del pubblico non ha deluso piazzando un ottimo 4:18.75, ...