Treviso, investita mentre attraversa per andare a scuola: gravissima studentessa di 15 anni

(Di venerdì 8 marzo 2019) Unadi 15 anni di Castelfranco Veneto statasulle strisce pedonaliva la strada per. Trasferita in ospedale, è in gravissime condizioni e ricoverata nel reparto di rianimazione. Sul posto pattuglia della polizia stradale per tutti i rilievi del caso e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...