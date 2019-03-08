VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI COLLI DELLA FARNESINA VERSO LO STADIO OLIMPICO MENTRE VERSO SAN GIOVANNI CODE PER Traffico DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIALE DELLA MOOSCHEA, E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER L’A24 Roma – L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE. DISAGI PER UN INCIDENTE ANCHE A Roma SUD SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO: CODE DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DI MALAFEDE VERSO ...
romadailynews : Traffico Roma del 08-03-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA… - TrafficoA : Firenze-Incisa - Code a tratti A1 Bologna-Roma Code a tratti tra Aglio KM 255 e Incisa - Reggello per traffico intenso - TrafficoA : Scandicci-Firenze - Code a tratti A1 Bologna-Roma Code a tratti tra Firenze Scandicci e Firenze Nord per traffico intenso -
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 18 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 18 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA.IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 17 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. INCIDENTE A Roma NORD CODE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 17 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA,E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA INCIDENTE ...
Roma - Traffico in tilt sulla Tiburtina per lo sciopero del trasporto pubblico : traffico in tilt nella Capitale per lo sciopero generale che coinvolge anche il trasporto pubblico locale. A Roma stop dei mezzi dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 fino a fine servizio, sulla Tiburtina ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA,E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 14 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PONTE DI NONA ALL’INCROCIO CON VIA PRENESTINA SEMPRE IN ZONA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 13 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PONTE DI NONA ALL’INCROCIO CON VIA PRENESTINA SEMPRE IN ZONA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALLE PORTE DI Roma NORD INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA DI VILLA RICCA: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE ANCHE IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEI MUSEI VATICANI: CI SONO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALLE PORTE DI Roma NORD INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA DI VILLA RICCA: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE ANCHE IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEI MUSEI VATICANI: CI SONO CODE IN VIA SANTAMAURA ALTEZZA VIA ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA TIBURTINA, E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA LAURENTINA E A SEGUIRE CODE, PER LAVORI, TRA CASILINA E TIBURTINA; A ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA TIBURTINA, E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA LAURENTINA E A SEGUIRE CODE, PER LAVORI, TRA CASILINA E TIBURTINA; A ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA TIBURTINA, E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE, PER LAVORI, A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA TIBURTINA; A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANG.EST INCOLONNAMENTI DA VIA DEI ...