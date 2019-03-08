Traffico Roma del 08-03-2019 ore 18 | 30

VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI COLLI DELLA FARNESINA VERSO LO STADIO OLIMPICO MENTRE VERSO SAN GIOVANNI CODE PER Traffico DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIALE DELLA MOOSCHEA, E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER L’A24 Roma – L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE. DISAGI PER UN INCIDENTE ANCHE A Roma SUD SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO: CODE DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DI MALAFEDE VERSO ...
quotidiano_roma : Arrestati un “ras” fino a poco tempo fa strettamente imparentato con il clan Elia, un portinaio e un pregiudicato - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincol… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo I… -
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 18 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA.IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 17 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. INCIDENTE A Roma NORD CODE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 17 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA,E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA INCIDENTE ...
Roma - Traffico in tilt sulla Tiburtina per lo sciopero del trasporto pubblico : traffico in tilt nella Capitale per lo sciopero generale che coinvolge anche il trasporto pubblico locale. A Roma stop dei mezzi dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 fino a fine servizio, sulla Tiburtina ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA,E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 14 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PONTE DI NONA ALL’INCROCIO CON VIA PRENESTINA SEMPRE IN ZONA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 13 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PONTE DI NONA ALL’INCROCIO CON VIA PRENESTINA SEMPRE IN ZONA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALLE PORTE DI Roma NORD INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA DI VILLA RICCA: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE ANCHE IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEI MUSEI VATICANI: CI SONO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALLE PORTE DI Roma NORD INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA DI VILLA RICCA: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE ANCHE IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEI MUSEI VATICANI: CI SONO CODE IN VIA SANTAMAURA ALTEZZA VIA ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA TIBURTINA, E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA LAURENTINA E A SEGUIRE CODE, PER LAVORI, TRA CASILINA E TIBURTINA; A ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA TIBURTINA, E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA LAURENTINA E A SEGUIRE CODE, PER LAVORI, TRA CASILINA E TIBURTINA; A ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA TIBURTINA, E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE, PER LAVORI, A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA TIBURTINA; A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANG.EST INCOLONNAMENTI DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANG.EST INCOLONNAMENTI DA VIA DEI ...