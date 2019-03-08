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Traffico Roma del 08-03-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 08-03-2019 ore 15 | 30 Errore: L'attributo resource non è valido.-- VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE ...

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Traffico Roma del 08-03-2019 ore 15:30 (Di venerdì 8 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.

VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA,E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA ALL’ALTEZZA DI PONTE DELLE VALLI: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO; AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA GIULIANA AL BIVIO CON VIA GIOVANNI BETTOLO IN CENTRO DISAGI IN VIA DELLA GRECA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER ALTRI DUE INCIDENTI: AL PRENESTINO LABICANO IN ...
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twitterzazoomnews : Traffico Roma del 08-03-2019 ore 14:30 - #Traffico #08-03-2019 #14:30 - sjngvlarjty : RT @oneirataexia: drakesmad: sto tizio poteva suicidarsi da un’altra parte senza bloccare il traffico di Roma Me: il disagio di drakesmad è… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Monte San Savino (Km 371,6) e A1 Svincolo Valdichian… -

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    Traffico Roma del 08-03-2019 ore 14 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PONTE DI NONA ALL’INCROCIO CON VIA PRENESTINA SEMPRE IN ZONA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO ...

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