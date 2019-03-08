romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - PLRomaCapitale : #Roma: Lungotevere dei Fiorentini altezza piazza Paoli Pasquale, #traffico rallentato causa #incidente. - VAIstradeanas : 09:22 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANG.EST INCOLONNAMENTI DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANG.EST INCOLONNAMENTI DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SOLITO Traffico IN ENTRATA IN CITTÀ SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI, IN PARTICOLARE INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 8 MARZO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormins DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B . CODE PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO UN ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA DEL PESCACCIO. RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A LARGO TOMASO PERASSI IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DE LA PISANA, SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA NOMENTANA A LA RUSTICA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 7 MARZO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. INCIDENTE A SAN GIOVANNI: RALLENTAMENTI IN VIA CORFINIO AL BIVIO CON ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 7 MARZO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. INCIDENTE A SAN GIOVANNI: RALLENTAMENTI IN VIA CORFINIO AL BIVIO CON ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. INCIDENTE A SAN GIOVANNI: RALLENTAMENTI IN VIA CORFINIO AL BIVIO CON ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLLA SALARIA D ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A GTRATTI DALLA PONTINA ALLATUSCOLANA. INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO AL ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 15:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA. RIAPERTA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE EUR DAVIA ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA AL BIVIO PER CIAMPINO. ALL’OSTIENSE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA VIA COSTANTINO E VIA DI GROTTA PERFETTA IN DIREZIONE EUR, ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA AL BIVIO PER CIAMPINO. ALL’OSTIENSE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA VIA COSTANTINO E VIA DI GROTTA PERFETTA IN DIREZIONE EUR, ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTI MINUTI. CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO PER UN INCIDENTE ,TRA VIA VEDANA E LA VIA LAURENTINA DIREZIONE EUR. IN QUESTO TRATTO E’ SEGNALATA ANCHE LA PRESENZA DI ALBERI SULLA ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTI MINUTI. CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO PER UN INCIDENTE ,TRA VIA VEDANA E LA VIA LAURENTINA DIREZIONE EUR. IN QUESTO TRATTO E’ SEGNALATA ANCHE LA PRESENZA DI ALBERI SULLA ...