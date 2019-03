Tra elettrico e digitale | le auto più tech del Salone di Ginevra 2019

Energia - allarme per l’Italia : “sistema elettrico sotto stress - Tra 10 anni rischiamo di rimanere al buio” : C’è il rischio che nel 2030 l’Energia non sarà più sufficiente. È quanto emerge da uno studio di Accenture presentato durante il workshop annuale sulle utility a Milano. “Il rischio è che si creino dei picchi di domanda che in alcune ora potrà essere significativamente superiore alla capacità installata, con un gap da 6 fino a 16 GW“, ha spiegato Pierfederico Pelotti, responsabile utilities di Accenture in Italia. Tra le ...

Cagliari - Tragedia sul lavoro. Tocca un cavo elettrico mentre pulisce - 46enne muore folgorato : L'incidente è avvenuto in località Piscina Matzeu, Sestu, in Sardegna. Giuseppe Vacca aveva 45 anni, lascia la moglie e una figlia di dodici anni. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente l’incidente e capire anche se l’operaio stava lavorando da solo, visto che sul posto sono stati trovati due mezzi.Continua a leggere

Il primo test su sTrada dello scooter elettrico Harley-Davidson : La metamorfosi verso il mondo elettrico di Harley-Davidson è ormai alle porte, perché dopo i molti annunci in estate vedremo su strada LiveWire, prima moto completamente elettrica realizzata dalla casa di Milwaukee. La svolta dell’azienda è però forte e passa da altri due mezzi che vedremo nei prossimi mesi: una bici e uno scooter, sempre al 100% elettrici e connessi, con una serie di funzioni in grado di agevolare la guida (controllo ...

Trasporto elettrico - Shenzhen prima al mondo ad avere tutti i mezzi pubblici elettrificati : Nella metropoli del Guandong, nota per essere stata la culla dell’industrializzazione cinese, lo scorso dicembre si è tagliato un traguardo invidiabile. Con due anni di anticipo su quanto previsto, la flotta di mezzi pubblici presenti in città, è stata interamente sostituita da veicoli elettrici. Un obiettivo questo, che New York spera di raggiungere nel 2040. Per Shenzhen si tratta di 16.259 autobus e di 19.000 taxi, completamente ...

La sTrategia di Harley-Davidson per conquistare il mondo elettrico : “Accelerazione fulminea, agilità e manovrabilità. Questo prototipo elettrico superleggero rivela un nuovo modo di montare in sella. Polso a manetta. Non serve la patente”. Questo è il post di lancio per uno dei nuovi mezzi pronti a conquistare il mercato del mondo elettrico made by Harley-Davidson. Il colosso di Milwaukee, che ha creato il sogno di “prendere e viaggiare”, magari sulla Route 66, che ha fatto la sua fortuna ...

Renault punta forte sul mercato elettrico in Cina : firmato accordo sTrategic con Jmcg : PECHINO - accordo tra il gruppo Renault e Jmcg nel settore dei veicoli elettrici sul mercato cinese. Lo annunciano i due costruttori automobilistici in una nota, spiegando che il gruppo Renault...