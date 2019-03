ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Dopo pochi metri dpartenza dellala polizia ci ha bloccati senza ragione su via Garibaldi impedendoci di proseguire”. Lo scrive su Facebook il gruppo di Non una didi, allegando un video delladi questa mattina in occasione dello scioperodell’otto marzo. Ilsi è trovato davanti gli agenti in assetto antisommosa, ma dopo qualche momento diè riuscito are il bloccoL'articolodi Non una di: ilil cordone della polizia proviene da Il Fatto Quotidiano.

italianaradio1 : Torino, tensione alla manifestazione femminista di Non una di meno: il corteo sfonda il cordone della polizia - TutteLeNotizie : Torino, tensione alla manifestazione femminista di Non una di meno: il corteo sfonda il… - Cascavel47 : Torino, tensione alla manifestazione femminista di Non una di meno: il corteo sfonda il cordone della polizia… -