Terremoto | consegnate 5 case alle famiglie sfollate di Maltignano

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Le chiavi di cinque appartamenti asono stateoggi ad altrettanti nuclei familiari sgomberati dopo il sisma del 24 agosto e 30 ottobre 2016. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e la vice Anna Casini, accolti dal sindaco Armando Falcioni. La palazzina situata in Via Sacconi ha un telaio in calcestruzzo armato, tetto in legno e balconi che hanno la visuale sulle verdi pianure della Vallata del Tronto.L'articolodiMeteo Web.

AntoRotundo : RT @CaraPierluigi: Aggiornamento mappa #SAE #protciv #terremoto centro Italia - A_Vallortigara : RT @CaraPierluigi: Aggiornamento mappa #SAE #protciv #terremoto centro Italia - Ss51202463 : RT @CaraPierluigi: Aggiornamento mappa #SAE #protciv #terremoto centro Italia -