Tennis | Masters 1000 Indian Wells 2019 | Matteo Berrettini si arrende al terzo set a Sam

(Di venerdì 8 marzo 2019) Niente da fare per il nostro. L’azzurro è stato eliminato al primo turno deldi(Stati Uniti) dall’americano Sam Querrey (n.51 del mondo) con il punteggio di 7-6 (5) 2-6 6-4 in 2 ore e 4 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro ha di che rammaricarsi visto soprattutto l’andamento del primo parziale, avanti di due break. Querrey, grazie a questo risultato, affronterà il canadese Milos Raonic (testa di serie n.13) nel prossimo incontro e si prospetta un confronto in cui potenza e servizio la faranno da padroni.Nel primo setparte fortissimo. Imprimendo al propriogrande ritmo, il nostro portacolori strappa la battuta all’avversario in due circostanze, portandosi sul 3-0 “pesante”. Sfortunatamente, contrariamente al solito, il rendimento del n.57 del ranking al servizio non è ...

