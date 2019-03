Tennis | Indian Wells | fuori Berrettini | Azarenka si regala Serena

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Matteo Berrettini si arrende al terzo set a Sam Querrey. L’azzurro eliminato al primo turno : Niente da fare per il nostro Matteo Berrettini. L’azzurro è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) dall’americano Sam Querrey (n.51 del mondo) con il punteggio di 7-6 (5) 2-6 6-4 in 2 ore e 4 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro ha di che rammaricarsi visto soprattutto l’andamento del primo parziale, avanti di due break. Querrey, grazie a questo risultato, affronterà il ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone. Avanti Konta e Azarenka : Si è completato nella notte italiana il primo turno della parte bassa del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: scattato dunque il classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno. Sul cemento outdoor californiano i due nomi più attesi hanno passato il turno, ovvero la britannica Johanna Konta e la bielorussa Victoria Azarenka. L’eliminazione più eccellente è quella della croata Petra ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Salvatore Caruso eliminato nel turno finale delle qualificazioni. L’azzurro ko contro Gunneswaran : Niente da fare per Salvatore Caruso. L’azzurro è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni del “BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento di Indian Wells (California), dall’Indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 97 del ranking mondiale e nona testa di serie delle “quali“, con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un match sempre ...

Tennis - al via l’ATP Master 1000 : Indian Wells 2019 in diretta su Sky : Il grande Tennis è pronto a sbarcare anche quest’anno su Sky e punta a emozionare i tantissimi appassionati dello sport con la racchetta. La stagione 2019 del circuito ATP Masters 1000 anche quest’anno sarà disponibile in esclusiva sulla pay Tv: si parte con l’Indian Wells per concludere il percorso a novembre con le ATP Finals […] L'articolo Tennis, al via l’ATP Master 1000: Indian Wells 2019 in diretta su Sky è ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio Fabio Fognini farà coppia con Novak Djokovic! : La coppia che non ti aspetti si è iscritta al tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: il nostro Fabio Fognini farà coppia negli States con il numero uno al mondo in singolare, il serbo Novak Djokovic. Per quanto riguarda i Tennisti italiani, presente anche la coppia formata da Marco Cecchinato ed Andreas Seppi. Nei match di primo turno Fognini e Djokovic affronteranno la coppia formata dal francese Jeremy Chardy e dal ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : Sara Errani eliminata nell’ultimo turno delle qualificazioni dalla svizzera Stefanie Voegele : Sara Errani non riesce a centrare l’ingresso nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: l’azzurra è sconfitta nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni dalla svizzera Stefanie Voegele che si impone per 6-2 7-6 (4) in cento minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra parte male e perde due volte il servizio nel secondo e nel quarto gioco, ma almeno vince un game in risposta: sotto 1-4 ma con ...

Tennis - WTA 125K Indian Wells 2019 : Viktorija Golubic annulla un match point a Jennifer Brady e la rimonta. Il torneo è dell’elvetica : La finale del torneo WTA 125K di Indian Wells sorride all’elvetica Viktorija Golubic, che supera in rimonta la statunitense Jennifer Brady, alla quale annulla anche un match point prima di avviarsi inesorabilmente verso una travolgente corsa per la conquista del torneo con il punteggio di 3-6 7-5 6-3 in due ore ed tredici minuti di battaglia. Nel primo set gira tutto bene alla statunitense, che nel terzo game riesce ad annullare due break ...

Tennis - WTA 125K Indian Wells 2019 : la finale sarà Golubic-Brady. Eliminate Wang e Diyas : La finale del torneo WTA 125K di Indian Wells vedrà opposte l’elvetica Viktorija Golubic (che ha eliminato la cinese Qiang Wang per 7-5 6-1) e la statunitense Jennifer Brady (che ha battuto la kazaka Zarina Diyas con un duplice 6-3), che domani nella serata italiana si giocheranno il titolo. La svizzera Viktorija Golubic ha sconfitto la cinese Qiang Wang con lo score di 7-5 6-1 in un match durato 100 minuti che si è deciso assieme ...

Tennis - WTA 125K Indian Wells 2019 : Sara Errani esce al primo turno. Era la campionessa in carica - precipiterà in classifica : Sara Errani esce al primo turno del WTA 125K di Indian Wells, torneo in cui era campionessa in carica, e questa prematura eliminazione le costa ben 165 punti in classifica, facendola scendere da 412 a quota 247, perdendo circa 100 posizioni e passando dal numero 143 al 235, ma altre atlete potrebbero ancora scavalcarla. L’azzurra viene sconfitta nella notte italiana dalla statunitense Allie Kiick, che prima dell’incontro la seguiva ...

Tennis – Tsonga fermato dall’anemia falciforme dà forfait ad Indian Wells : “non riesco a viaggiare - ecco cosa mi succede” : Jo-Wilfried Tsonga fermato dall’anemia falciforme: il Tennista francese dà forfait ad Indian Wells e spiega i problemi che tale malattia comporta Jo-Wilfried Tsonga ha annunciato il suo forfait dal torneo di Indian Wells. Il Tennista francese, fresco vincitore dell’ATP di Montpellier, è stato costretto a cancellarsi dal torneo americano a causa di un problema fisico. Nessun infortunio, ma una particolare malattia chaiamata ...