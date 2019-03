Tennis – Genie Bouchard presto al… cinema?! La scommessa con il suo fan diventa un film

Eugenie Bouchard - la Tennista canadese è uno spettacolo in spiaggia : il suo ultimo bikini : Eugenie Bouchard torna a dare spettacolo. No, non su un campo da tennis. Lì ormai sono un paio d'anni che la giocatrice canadese, ex numero 4 del mondo , non batte un colpo vero. Qualche partita vinta, molte di più perse... In compenso, grazie anche alla sua avvenenza, è diventata una star sui social, dove su Instagram vanta la bellezza di 1,9 ...