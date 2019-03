Tav | studio segreto Ue la promuove | è firmato anche dalla società di Ponti

Tav - La7 rivela studio inedito Ue a sostegno dell’Alta Velocità firmato da società di Ponti. “Non è analisi costi-benefici” : “Ho fatto analisi per Ocse, Commissione europea, banca mondiale, credo di non essere uno schiavo di Toninelli”. Il professor Marco Ponti, coordinatore della commissione che ha curato l’analisi costi-benefici per la Torino-Lione su cui si basa la bocciatura dell’opera da parte del ministro dei Trasporti e di tutto il Movimento 5 stelle, difende così il suo lavoro nel corso della trasmissione di Canale 5 Mattino Cinque. Nelle ...

Tav - dall'Ue studio della discordiaPonti : 'Lì solo impatto - senza costi' : Parla il responsabile dello studio costi/benefici sulla Tav Marco Ponti: "Quella non è una analisi costi benefici, ma sull'impatto, che si basa su analisi di valore aggiunto, che nulla hanno a che fare con la analisi costi-benefici Segui su affaritaliani.it

Tav - la società di Ponti firma lo studio dell'Unione Europea che promuove l'alta velocità : L'analisi riservata della Commissione Europea sottolinea i benefici: risparmi di tempo notevoli per trasporto passeggeri e merci e una forte ricaduta occupazionale. Fonti del Mit minimizzano

Tav : la società di Ponti ha firmato uno studio Ue che la promuove : Di ricerche che sostengono che fare la Tav porterà benefici economici, occupazionali e ambientali ne girano tantissimi. Nei cassetti della Commissione Europea c'è però uno studio riservato che ...

La carta segreta dell'Ue è l'ultimo studio che promuove la Tav ed è firmato da Marco Ponti : l'ultimo studio commissionato da Bruxelles su costi e benefici del corridoio ferroviario mediterraneo. Lo abbiamo visto in anteprima e dice che è l'infrastruttura del genere che crea piu' posti di ...

Isola dei Famosi : nell’otTava puntata il primo finalista e il ritorno in Palapa di Capparoni e Bettarini. Sinisa Mihajlovic in studio : Isola: Luca e Aaron Domani sera andrà in onda, in prima serata su Canale 5, l’ottava diretta dell’Isola dei Famosi 2019. Come sempre, al fianco della conduttrice Alessia Marcuzzi ci saranno le opinioniste Alda D’Eusanio ed Alba Parietti e non mancheranno le incursioni della Gialappa’s Band. Alvin, invece, sarà in Palapa con i naufraghi rimasti in gioco. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni ottava puntata E’ ...

Michelle Hunziker spiega i motivi dell'addio ad Adrian : "Nessuno sapeva cosa fare. Lo aspetTavamo ore in studio" : Michelle Hunziker rompe il silenzio e in un'intervista Corriere delle Sera racconta i motivi della sua rinuncia a partecipare allo show di Adriano Celentano. La showgirl, infatti, avrebbe dovuto prendere parte ad "Adrian", ma ha deciso di abbandonare il progetto in corso d'opera:Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Io ci avevo creduto tanto in quel progetto. Mi dispiace anche tanto per Mediaset, per ...

Tav - Tajani : analisi costi-benefici è uno studio farlocco : L'analisti costi-benefici della Tav è uno "studio che io definisco farlocco", in quanto "ha una visione molto limitata". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "E' come se la ...

Tav - Salvini 'L analisi costi-benefici non mi ha convinto'. Toninelli 'Studio di Ponti ufficiale e indipendente' : E' evidente - aggiunge - che la decisione è politica'. Intanto nei cassetti degli uffici di Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare la Tav Torino-Lione, ci sono - in attesa della ...

Tav - il professor Ponti : lo studio da noi realizzato è neutrale : Secondo Ponti "è libero di farlo, ma è uno su cinque".Il professore di Economia applicata al Politecnico di Milano, è già stato consulente per la Banca Mondiale, la Commissione Europea, Ministero del ...

M5s : studio costi-benefici certifica che stop a Tav è unica via : Roma, 12 feb., askanews, - 'La posizione del M5s su Tav è nota da anni. Oggi i numeri confermano ciò che abbiamo sempre sostenuto: quest'opera per quello che costa ha una convenienza pressoché nulla. ...

Tav - Toninelli : “Mi sono rotto di sentirmi dire che blocchiamo cantieri”. Lega : “Confronteremo studio M5s con il nostro” : Rinviato il voto in Parlamento sulle mozioni Sì Tav (per la cui discussione in Aula non si è presentato quasi nessuno) e in attesa della pubblicazione dell’analisi costi-benefici chiesta dal governo, rimane alta la tensione tra Lega e 5 stelle. Che, al momento, non intendono arretrare sulle loro posizioni. “Mi sono rotto le scatole di sentirmi dire che io e il Movimento cinque stelle blocchiamo i cantieri”, ha detto a Mattino ...