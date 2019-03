ilmessaggero

(Di venerdì 8 marzo 2019) Marcoboccia la Tavcosti-benefici del Mit ma la promuove in uno studio Ue. È ilsollevato dal TgLa7, mentre il governo vacilla sul via libera all'opera....

graziellacesari : RT @ilmessaggeroit: Tav, scoppia il caso Ponti: contrario nell'analisi per il Mit e favorevole in quella della Ue - StiamoV : Tav, scoppia il caso Ponti: contrario nell'analisi per il Mit e favorevole in quella della Ue - BinaryOptionEU : #Tav, scoppia il caso #Ponti -